Prasknutý displej sa možno čoskoro sám opraví

Britskí vedci vynašli materiál, ktorý vie sám opraviť všetko od krídel lietadiel až po ošúchaný lak na nechty.

6. júl 2015 o 16:54 Dominik Holič

BRISTOL, BRATISLAVA. Keď sa človek poreže, chvíľku krváca, vytvorí sa mu chrasta a rana sa zahojí. Britskí vedci sa ľudským telom inšpirovali a vynašli materiál, ktorý sa dokáže samostatne opraviť.

Pôvodne mal byť vyvinutý pre krídla lietadiel, nakoniec sa však v prípade výhodnej ceny možno dočkáme samoopravovacích čelných skiel a farieb áut, displejov smartfónov, alebo aj laku na nechty.

Materiál sa skladá zo zmesi chemikálií na uhlíkovej báze, ktoré vytvoria vrstvu z milióna mikroskopických guličiek. Pri jej narušení sa rozbijú a do vzniknutých prasklín vytečie tekutina, ktorá tam vďaka chemickým reakciám stuhne. Podľa portálu Science Alert sa prilepí na okraje trhlín a vytvorí pevnú a takmer neviditeľnú výplň.

"Akýkoľvek priemysel, ktorý používa zlúčeniny uhlíkových vlákien z neho môže mať úžitok," vysvetľuje pre magazín Forbes líder výskumného tímu Bristolskej Univerzity Duncan Wass.

Výrobcom by stačilo pridať nový výrobný vzorec do existujúcich materiálov. Podľa Wassa je však dôležité dbať na detaily a museli by najskôr skontrolovať, či nemá negatívny vplyv na iné vlastnosti materiálu.