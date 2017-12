Vedci objavilii, čo vám pri vyjednávaní pomôže dosiahnuť cieľ

Stratégiu bežne využívajú malé deti a máme pocit, že im vieme odolať.

6. júl 2015 o 13:30 Jakub Filo

BRATISLAVA. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako najlepšie dosiahnuť pri debate s niekým druhým to, čo naozaj chcete?

Odpoveď sa skrýva v jednoduchej stratégii, ktorú na nás bežne skúšajú deti. Je to plač, respektíve iný emocionálny prejav smútku.

Hoci by sme sa bránili, že detskému plaču vieme odolať, výskum publikovaný v odbornom magazíne The Journal of Applied Psychology hovorí o niečom inom.

Simulované rozhovory

Do experimentu ESSEC Business School vo Francúzsku sa zapojilo 232 ľudí, ktorí mali v pároch viesť simulované rokovania. Každý z dobrovoľníkov si vybral určitý typ charakteru a emóciu, ktorú mal prezentovať.

Po príprave viedli v dvojiciach 25-minútový voľný rozhovor, v ktorom mali svoju rolu a emóciu uplatniť.