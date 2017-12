Liek na diabetes pomáha proti obezite, ale iba dočasne

Vedecký stĺpček Petra Celeca o tom, ako by liek proti diabetes mohol pomôcť pri boji s obezitou.

3. júl 2015 o 10:03 Peter Celec

BRATISLAVA. Veda ide veľmi rýchlo dopredu. Má to mnoho negatív, napríklad my – učitelia na vysokých školách musíme neustále meniť naše prezentácie a to, čo hovoríme na prednáškach.

Samozrejme, len ak sledujeme, čo sa nové vyskúmalo a publikovalo, lebo študentov, ktorí by obsah prednášok kontrolovali a upozorňovali na neaktuálne informácie, veľa nie je, aspoň nie tam, kde učím ja.

Nejaký ten rok prednášam o diabete. A tam sa dejú veci – už neplatia ani úplné základy. Azda ešte na gymnáziu sme sa učili, že telo, teda konkrétne pankreas, produkuje inzulín vtedy, keď nám stúpa glykémia – cukor v krvi. Lenže veľmi jednoduché pokusy ukázali, že to nie je také jednoduché.

Na diagnostiku diabetu sa používa test, v rámci ktorého pacient vypije roztok cukru a následne sa sleduje cukor v krvi – jeho koncentrácia stúpa a klesá, pri diabete stúpa viac alebo klesá menej. Pokles súvisí s inzulínom, ktorý sa vyplaví a uprace cukor do tkanív.

Ale ak cukor podáme do žíl, ani u zdravých ľudí sa inzulínu veľa nevyplaví a glykémia je vyššia. Ak by pankreas len meral glykémiu a podľa nej produkoval inzulín, mal by byť inzulín podobný alebo ešte vyšší.

Špeciálne látky

Ukázalo sa, že na produkciu inzulínu je dôležitý prechod cukru, a teda potravy cez žalúdok a črevá. Najmä tenké črevo pritom produkuje látky – hormóny, ktoré dávajú telu a aj pankreasu vedieť, že sme sa najedli a treba cukor upratať do buniek, kde sa môže využiť.

Spomínané látky sa nazývajú inkretíny a bolo len otázkou pár rokov, kým sa vyvinú liečivá, ktoré tieto účinky využijú pri liečbe diabetu. Jedným z nich je liraglutid, ktorý sa na inkretíny podobá, bunky ho ako inkretín rozoznávajú, ale nie je odstraňovaný tak rýchlo ako naše vlastné prirodzené inkretíny, preto jeho účinok trvá dlhšie. Veľké a dlhé klinické štúdie boli úspešné, a tak je dnes tento liek dostupný miliónom diabetikov vo svete.

Znižuje obezitu

Počas klinických štúdií, ale aj v rámci experimentov na zvieratách si však lekári a vedci všimli, že dlhodobé podávanie liraglutidu má aj iný účinok – vedie k zníženiu hmotnosti. Inkretíny totiž informujú nielen pankreas, že sme sa najedli a treba produkovať inzulín, ale informujú aj mozog, že sme sýti a už netreba jesť. Hoci nie je úplne jasné, ako presne liek funguje, naštartovali sa klinické štúdie zamerané na obéznych pacientov bez diabetu.

Pri diabete totiž máme k dispozícii rôzne účinné liečivá, ale pri obezite okrem chirurgických zákrokov skutočne účinný liek zatiaľ neexistuje. Intenzívny výskum síce priniesol niekoľko kandidátov, ale buď ich účinok je veľmi malý alebo nežiaduce účinky príliš závažné. Samozrejme, existujú diéty, fyzická aktivita a tak často spomínaná zmena životného štýlu, nech už to znamená čokoľvek.

Lenže keby bolo také jednoduché schudnúť, nebolo by na svete skoro pol miliardy obéznych ľudí. Aj preto sú výsledky publikované tento týždeň v New England Journal of Medicine také dôležité. Ukázalo sa, že liraglutid už po roku viedol k zníženiu hmotnosti v priemere o 8,4 kg. U dvoch tretín pacientov sa hmotnosť znížila o viac ako päť percent, u jednej tretiny dokonca o viac ako desať percent.

Nie je to jednoduché

Kde sú háčiky? Liek je dosť drahý, mesiac liečby diabetu s ním stojí asi 150 eur, pričom na liečbu obezity sa aplikovali oveľa vyššie dávky. Liek je dostupný len v injekčnej forme, nie je to tabletka, treba si ho denne pichať pod kožu. A liečba je dlhodobá, lebo štúdia uvádza, že po vysadení liečiva pacienti začali rýchlo priberať.

Ešte sme ďaleko od toho, aby sa liraglutid bežne predpisoval na obezitu bez diabetu a iných komplikácií, ale ak dlhšie štúdie potvrdia bezpečnosť a účinnosť, nie je to v budúcnosti vylúčené. A už to je veľmi veľa.

Idem si teda opäť aktualizovať prednášku, nech o tom po prázdninách vedia aj medici.

DOI: 10.1056/NEJMoa1411892