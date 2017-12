Ruská loď Progress úspešne odštartovala. Vezie na ISS zásoby

BAJKONUR- Bezpilotná ruská nákladná loď Progress M28-M vezúca 2,5 tony nákladu pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) úspešne odštartovala dnes o 06:55 nášho času z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane. Oznámila to agentúra DPA s odvolaním sa na ruské médiá.

Spojenie s ISS je naplánované na túto nedeľu o 09.13. Na potraviny, palivo, vodu, kyslík a ďalšie zásoby už čaká súčasná trojčlenná posádka, ktorú tvoria americký astronaut Scott Kelly a ruskí kozmonauti Gennadij Padalka a Michail Kornienko.

