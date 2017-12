Alpine Racer 3 – Project Kurara 2002

Sniežik sa nám chumelí, Vianoce a obžieranie už máme úspešne za sebou, takže hor sa na hory! Ak nie v skutočnosti, tak aspoň virtuálne prostredníctvom PS2 a Alpine Racer 3.

22. jan 2003 o 0:00 Milo Gracík

Alpine Racer 3 (AR3) nie je na prvá a ani posledná simulácia snehového šialenstva. Za ostatné tituly spomeniem aspoň skvelú sériu SSX, či vcelku zábavné záležitosti ako Sled Storm a Arctic Thunder. AR3 je prerábka originálneho herného automatu od NAMCA určená do pohodlia herného brlohu. Na začiatku vás do atmosféry a prostredia adrenalínového zjazdu štýlovo uvedie kvalitný CG film, ktorý aj jasne prezentuje, čo od AR3 môžete očakávať.

K šanteniu a zábave ponúka AR3 5 herných režimov. Jadro pudla v tejto hre predstavuje Extreme Winner‘s Cup, čo je sedem dňový šampionát v alpskom zjazde. Vyberiete si postavu, lyže a hurááá do toho! Prvý závod je čisto kvalifikačný, ak ho prejdete v časovom limite, môžete pokračovať ďalší deň v ďalšom zjazde ale už so súperom. Okrem súpera ste limitovaný aj časom, naň však ohľad brať nemusíte – v časovom limite dôjdete do cieľa aj bez toho, žeby ste sa dotkli ovládača:-) Samozrejme musíte vyhrať, inak pre vás šampionát končí. Prehraný závod môžete našťastie opakovať. Rovnako to bude prebiehať aj nasledujúcich päť dní až do finále, po ktorom však ešte musíte zdolať extra monštróznu trať. Je to fakt fuška. Za každý zjazd obdržíte určitú finančnú čiastku navýšenú o časový bonus, predvedené triky a skoky, zníženú o pády a kolízie. Vyhranú sumu môžete použiť na nákup lepšieho lyžiarskeho vybavenia (lyže, snowboard). Pozor, peniažky treba šetriť, pretože za opakovanie prehratého závodu musíte zaplatiť. A keďže progres v šampionáte sa nedá uložiť, musíte ho zvládnuť na jeden herný záťah. Všetky nervové záchvaty sa však určite vyplatia, nakoniec vás čakajú videá, nové trate, vybavenie aj možnosti. A to tu predsa ide: hrabať, hrabať, hrabať a hlavne veľa... alebo žeby išlo o zábavu?:-)

Ďalšie herné režimy sú v podstate iba odvarom zo šampionátu, t.j akási nadstavba určená čisto pre efekt a zábavu. Cross Race je zajzd proti trom oponentom riadeným CPU. Režim Slalom ponúka presne to, čo napovedá jeho názov, teda zjazd pomedzi zástavky. 1 on 1 je klasický režim pre dvoch hráčov na rozdelenej obrazovke. V režime Time Attack ide o čo najrýchlejší zjazd, t.j. ide o najlepší čas. V týchto režimoch si vyberiete postavu, vybavenie, zjazdovku a vrhnete sa priamo do akcie. Rýchle, priamočiare a zábavné! Škoda len, že NAMCO spolu s týmto titulom nedodáva aj štýlový ovládač - imitáciu lyží:-) Ako sa teda autorom podarilo previesť originálny simulátor lyžiarskeho zjazdu na obrazovky vašich TV sa dočítate v nasledujúcej hodnotiacej časti.

Grafika: 6 / 10

Jednoduchá a účelná. Rýchla a pekná na pohľad. Nie je však prepracovaná do titerných detailov. Treba však povedať, že svoj účel spĺňa stopercentne. Zjazdovky vyzerajú skoro fotorealisticky, tu autori zabodovali. Hra sa rúti rýchlosťou tokijského expresu bez najmenšieho náznaku zacuknutia. Výhrady môžem mať akurát k menšej kockatosti objektov, čo však nie je až taký výrazný nedostatok, keďže sa po zjazdovke valíte takou závratnou rýchlosťou, že nemáte možnosť podrobne skúmať okolité prostredie. Za zmienku stojí určite aj pohľad prvej osoby, ktorý je síce úchvatný, ale určený len pre skutočne silné žalúdky.

Hrateľnosť: 7 / 10

Hrá sa to všetko neskutočne pohodovo. Nečaká vás žiaden stres, ale zároveň vám adrenalín strieka všetkými otvormi. Tomu hovorím hrateľnosť! Geniálne jednoduché ovládanie vynáša AR3 do skoro nedosiahnuteľných výšin herného neba. Jednotlivé postavy majú rôzne schopnosti, ktoré sa im zvyšujú kúpou kvalitnejšieho vybavenia, takže s rýchlejšími lyžami budete v cieli prvý, zato s pomalšími a obratnejšími môžete využiť všakovaké skratky a byť v cieli taktiež prvý!

Interface: 7 / 10

Musím povedať, že autorom sa podarilo previesť neprevediteľný originál skutočne bravúrne. Namiesto dosky, simulujúcej lyže, či snowboard tu jedno analógové tlačidlo, ktoré simuluje náklony lyžiara pri zjazde. Celú hru prakticky ovládate iba týmto jedným tlačidlom. Fakt!!! A v tom je celý fígeľ. V živelnej hrateľnosti a jednoduchom ovládaní. Žiadne krkolomné kombinácie tuctu tlačidiel pre stresujúce extrasuperduper kombo. Proste si len lyžujete. Paráda!!! Ak ste hrali Final Fantasy VII, určite si spomínate na zábavnú minihru – zjazd na snowboarde. Presne ten istý fantastický pocit nadobudnete aj pri hraní AR3.

Rozloženie indikátorov na TV obrazovke je prehľadné a pre arkádovité hranie vcelku životaschopné, ich veľkosť je taktiež viac než dostatočná. V podstate ukazovatele a štatistiky bežného simulátora nevybočujú z pustého priemeru. Nechýba tu však nič životne dôležité. To isté platí i pre herné nastavenia. Osobne som nejako postrádal funkciu replay, rovnako aj ako ďalšie zábavné „serepetičky“, ktoré spríjemnia čas strávený s hrou.

Multiplayer: 5 / 10

Režim hry viacerých hráčov je podporovaný. Konkrétne ide o súperenie dvoch hráčov na izontálne rozdelenej obrazovke. No a to je všetko. Zábava pre vás, vášho kamoša a zopár čumilov na jedno daždivé popoludnie. Grafika je v tomto režime rovnako rýchla, i keď je badať nedostatočné prepracovanie objektov. Predovšetkým postavy lyžiarov, ktoré sú viditeľne menšie a hranatejšie ako v režime jedného hráča. Taktiež sa tu vyskytuje otravná „hmla“ (rovnako ako v Ridge Racer V), ktorá na jednej strane zrýchľuje hru, na druhej strane vám však znižuje dohľad a dosť často spôsobí neodvratiteľnú kolíziu, či dokonca pád. Autori to skrátka odflákli.

Hudba: 5 / 10

Uff, čo by sa dalo povedať o hudobnej stránke tohto titulu? Pravdupovediac, ani veľa nie. Tých pár skladieb, ktoré si počas hry vypočujete nikoho neurazí a kvalitou sa rozhodne radia k nadštandardnému priemeru. Počas divokého zjazdu vašim ušiam lahodí ľahký a melodický techno-rock. Pri samotnej hre hudbu ani nezaznamenáte a jej neprítomnosť by ste snáď ani nepostrehli. Aj keď mňa osobne by nejaký ten exoticky znejúci japonský popík dosť potešil.

Zvukové efekty: 5 / 10

Nie je tu nič, čo by vaše sluchovody dokázalo ohúriť, či šokovať. Proste bežná zvuková kulisa arkádovitej simulácie zjazdu alpských vrcholov. Teda, ak je niečo také bežné:-). Všetko znie presne tak, ako by ste očakávali, že bude znieť. Dabing herných postáv i súperov nie je zlý, v podstate však naň mer nenarazíte. Totiž, každá postava má dva-tri komentáre, ktorými veľmi zriedka hodnotí situáciu (víťazstvo, prehra, zúfalstvo z predbehnutia súperom, a pod.). Dabing komentátora je však na celkom dobrej úrovni.

Inteligencia & obtiažnosť: 6 / 10

Hra neponúka veľa režimov, tratí, či módov. 7 postáv, 8 tratí a 5 herných režimov je v podstate minimálny štandard súčasnosti. Pravda, kým vyhráte šampionát s každou postavou, kým si sprístupníte všetky zjazdovky (na začiatku sú iba 3) vám zaberie viac než jeden herný týždeň O vytvorení a dostatočnom otestovaní vlastnej postavy ani nehovoriac. Hernú dobu rozhodne predĺži nemožnosť uložiť si rozohraný pohár, zakaždým musíte opakovať všetky závody a začínať od prvého dňa šampionátu, aj keď s kúpeným lepším vybavením.

Záverečný verdikt: 6 / 10

Skvelé oddychové závody, ktoré dosť potrápia ale čas s nimi strávený je o to príjemnejší. Čistá konverzia z automatov, so všetkými zápormi vyplývajúcimi z tejto konverzie, a mozrejme aj s kladmi. Nie je to však úplne to najlepšie, čo mohli autori z automatovej predlohy vyťažiť, je však vidieť, že si dali záležať – ako vraví: "Z lásky k téme". Čo je v dnešnej dobe mamonu skôr výnimka. Čo znamená pojem Ridge Racer pre automobilové závody, to predstavuje Alpine Racer pre zimné radovánky. Konkurenciu pre sériu SSX v tomto titule však nehľadajte. Je to úplne iný žáner – bezstarostné uháňa z alpských končiarov. ste milovníkom adrelínových zimných športov a zjazdového lyžovania obzvlášť, 3 je ten prvý povinočný titul pre ás.