Spoznáte rozdiel? Facebook má nové logo

Dokázali by ste spoznať rozdiel? Najväčšia sociálna sieť na planéte Facebook zmenila svoje logo. Na prvý pohľad si však rozdiel takmer nevšimnete.

Je to prvýkrát za desať rokov, čo Facebook zmenil logo. A úprava je naozaj skôr kozmetická. V nápise sa zmenilo písmeno "a“ a veľmi mierne sa zmenili rozostupy medzi písmenami, ktoré sa zároveň stenčili.

„Chceli sme spraviť logo modernejšie a aby pôsobilo prístupnejšie a priateľskejšie," povedal kreatívny riaditeľ Josh Higgins pre blog Brand New. V praxi je logo vhodnejšie pre mobilné zariadenia.

Pozrite si rozdiel:

