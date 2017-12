Star Trek: Shattered Universe - Star Trek na PS2

21. jan 2003 o 16:38 Milo Gracík

TDK Mediactive Inc. oznámili vývoj titulu Star Trek: Shattered Universe pre konzolu PlayStation 2. Vydanie je plánované na leto tohto roku. Po nadpriemerne kvalitnej vesmírnej strieľačke Invasion z prostredia Star Treku na PS One sa hra s motívom tohto dnes už kultového megalomanského vesmírneho opusu trvajúceho skoro 50 rokov premiérovo objaví aj na PS2.

Pre fanúšikov ST je to určite potešujúca správa, aj keď v tomto prípade sa bude jednať o pozoruhodne netradičný počin, aspoň z tematického hľadiska určite. Po hernej stránke pôjde o klasickú akčnú vesmírnu strieľačku odohrávajúca sa v dobe pôvodného seriálu Star Trek: The Original Series (veď viete: kapitán Kirk, pán Spock a doktor McCoy) umiestnenú do temného a násilného alternatívneho vesmíru (jedna časť prvej série ST: TOS sa v tomto vesmíre aj odohrávala). Hráči a znalci ST pomerov budú určite šokovaní a prekvapený z faktu, že ich šľachetná Federácia je najväčším zlom v tomto vesmíre a logicky sa z nej stane ich nemilosrdná nemesis.

Príbeh pojednáva o nečakanom premiestnení kapitána Sulua a posádky hviezdneho krížnika USS Excelsior do zrkadlového vesmíru, kde musia v smrtiacom prostredí zúfalo bojovať o prežitie. S novými neočakávanými spojencami (a množstvom jednomiestnych stíhačiek) musia bojovať proti bývalým priateľom (teda ich pokrivenému odrazu), keďže ich jediná šanca na návrat domov leží na druhom konci priestoru patriacemu tejto temnej a pokrútenej Federácie.