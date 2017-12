Test Drive - klasická arkáda v novom háve

Mladší hráči si už možno nespomínajú na prvé diely hry Test Drive, z ktorých vynikal najmä tretí diel. Aj dnes nostalgicky spomínam na časy minulé, keď som s pohľadmi plnými nadšenia „drvil“ Test Drive 3 na mašine, ktorej pod kapotou tĺkol a

21. jan 2003 o 15:49 Ondrej "Ondrew" Gabriš

Staré sú preč, medzičasom sa výkon osobných počítačov, ako i hracích konzol zvýšil do závratných výšin, ale nie vždy daný fakt prispel k zábavnosti niektorých (či skôr mnohých) dnešných herných titulov. V posledných rokoch sa na trh dostal štvrtý, piaty a dokonca i šiesty diel série Test Drive a ani jeden z nich sa nedokázal presadiť. Niet sa teda čo čudovať, že siedmy diel pod patronátom celkom nového vývojárskeho tímu a bez konkrétneho poradového čísla som inštaloval s miernymi obavami. A ako to dopadlo? Podľa očakávania – mizerne.

Grafika: 5 / 10

Ak by som chcel byť stručný, povedal by som, že engine je priemerný, textúry a väčšina áut tiež, o okolitých objektoch ani nehovoriac. Pre každý prípad však celú situáciu podrobnejšie objasním.

Pravda je, že v hre sa nachádzajú skutočné modely áut a vy ich môžete ovládať. Spomeniem napr. Dodge Charger, Pontiac GTO, Chevrolet Camaro, Toyota Supra a množstvo ďalších kusov. Ich spracovanie je vcelku na úrovni a počas hry sa od kapoty odrážajú všemožné predmety. Keďže Test Drive je povestný plynulou premávkou počas pretekov mestami, pri bláznivej jazde stretávate rôzne typy počítačom ovládaných automobilov (o ich AI sa zmienim neskôr), ktoré sa vám veľmi rady pletú do cesty. Neviem, či ide iba o môj dojem, ale dané modely áut ma nedokázali príliš zaujať. Podobne je to so spracovaním okolia – všetko pôsobí na dnešnú dobu príliš tuctovo, mám pocit, že napr. taký NFS: Porsche Unleashed ma z grafickej stránky dokázal osloviť viac, i aj „maníci“ z Electronic Arts akoby pomaly strácali paru.

Najviac ma však znechutila nemožnosť rozmlátiť auto na márne kusy. Nech robíte čokoľvek, vaše „fáro“ vyzerá stále ako nové a nenájdete na ňom ani malý škrabanec. Okrem toho chýba napr. i pohľad z auta s výhľadom na volant. Nuž, ten, kto hľadá v Test Drive realistické grafické spracovanie, môže ho hľadať na veky vekov.

Interface: 5 / 10

Bŕŕŕ, ovládanie je ďalším klincom do rakvy. Tešíte sa na svoj obľúbený volant s pedálmi? Na jeho použitie rovno zabudnite. I ja som si s radosťou v menu nastavil ako ovládací prvok volant, no po niekoľkých jazdách som ho odpojil a s kyslým výrazom na tvári siahol po klávesnici. Keďže Test Drive je od začiatku až do konca koncipovaný ako čistá arkáda, engine hry vlastne vôbec nepočíta s reálnym správaním sa auta v zákrutách, pri brzdení, pri kľučkovaní pomedzi okoloidúcu premávku – nikde. Pri hraní na klávesnici je to ešte ako-tak znesiteľné, no použite volantu je hotová utópia. Z hľadiska „interfejsu“ si môžem dovoliť pochváliť hádam len menu, ktoré je prehľadné a pritom efektné.

Hrateľnosť: 6 / 10

Keďže ide o klasické arkádové preteky, nečakajte od hry absolútne žiadne realistické prvky. Ak hľadáte práve tento druh zábavy, potom by vás Test Drive mohol aspoň na nejaký čas zabaviť. Jeho herné módy však nepatria k žiadnym novinkám. Posúďte sami: Quick Race, Single Race (ten obsahuje niekoľko ďalších podkategórií – okrem klasických okruhov napr. Drag Race a Cop Chase) a mód kariéry nazvaný Underground. Pri Drag Race pretekáte len s jedným protihráčom a vašou úlohou je v čo najkratšom čase pomocou manuálneho radenia dosiahnuť cieľovú rovinku. Jazda prebieha na rovnej trase a zábavnosť tohto módu mi, žiaľ, akosi unikla. O čosi zaujímavejší je Cop Chase, pri ktorom si vyberiete typ policajného vozidla a naháňate jednotlivých pretekárov. Spočiatku som si myslel, že pôjde o jednu z najlepších častí Test Drive, no opak je pravda. Pretekárov totiž „chytáte“ nasledujúcim spôsobom: každé auto má nad sebou šípku, ktorá signalizuje, koľkokrát ste do pretekára narazili svojou policajnou károu. Stačí niekoľko dobre mierených rán a je po paráde – pretekár je „zatknutý“. Mno, nuda, veľká nuda.

Jediným vcelku zábavným módom je Underground. Pochopiteľne, že ide o nelegálne preteky v mestách San Francisco, Londýn alebo Monte Carlo. Každé z nich je vytvorené podľa reálnej predlohy. Underground je dokonca obdarený aj príbehom. Dozvedáte sa, že ste pomerne uznávaný jazdec Dennis Black, a začnete pracovať pre Donalda Clarka, undergroundovú legendu. Zo začiatku si však predsa len musíte získať jeho dôveru, a tak je potrebné určité úsilie, aby ste vyhrávali preteky umiestnené v rušných uliciach spomínaných veľkomiest. Odmenou pre vás bude sprístupnenie ďalších automobilov, ako i herných módov. Ak ku všetkým pretekom budete pristupovať s myšlienkou, že skrátka hráte nerealistickú arkádu, môže vás Underground skutočne baviť. Vašou jedinou starosťou je vyhýbanie sa premávke, polícii (tá je však pri prenasledovaní neskutočne tupá, takže nemusíte mať obavy), sledovanie časomeru, ktorý sa predlžuje prechádzaním cez checkpointy, a napokon nezabúdať na protivníkov. Vzhľadom na ich dosť zvláštnu AI vás občas dokážu naozaj prekvapiť, o ich inteligencii však radšej zatiaľ pomlčím.

Multiplayer: 1 / 10

Zvláštne, že v súčasnosti niekto vydá závodnú hru, ktorá neobsahuje klasický multiplayer. V Test Drive nájdeme iba Split Screen mód. Je síce pekné, že si na jeho existenciu niekto po dlhšom čase spomenul, no predstavuje slabú náhradu multiplayera.

Zvukové efekty: 4 / 10

K zvukom by som sa radšej ani nevyjadroval, pretože to, čo predvádza vzbudzuje na mojej tvári buď široký úsmev, alebo zdesenie. Keď tak nad tým premýšľam, myslím, že vývojári z Pitbull Syndicate sa mohli na zvukové efekty úplne vykašľať. Hre by to len prospelo.

Hudba: 8 / 10

Jednou z mála kladných vlastností tejto praivnej hry je soundtrack. Autori si dovolili licencovať muziku od skutočných profesionálov a tá sadne k arkádovým pretekom ako uliata. Ideálnym riešením je vypnúť pri hraní zvuk a zapnúť iba hudbu. Buďte si istý, že to vaše uši ocenia.

Inteligencia & náročnosť: 4 / 10

Protihráči zrejme padli z Mesiaca a ešte stále to majú po tvrdom pristátí v hlave trochu popletené. Inak si totiž ich správanie nedokážem vysvetliť. Bol som totiž doslova ohromený pri zistení, že ak sa náhodou dostanem do nejakej mely v okoloidúcej premávke, vďaka čomu občas dôjde k rapídnemu zdržaniu, proti na posledných pozíciách na mňa „čakajú“ za neďalekou zákrutou. Že by istá dávka solidárnosti? Nechcú, aby som bol smutní z toho, že sa mi nedarí? Nechápem. Pritom len čo opäť dupnem na plyn a snažím sa ich predbehnúť, začnú pretekať ako o život a na kamarátstvo definitívne zabudnú. Slovo inteligencia teda nie je ten pravý výraz pre počítačom ovládaných pretekárov. Spomenul už i políciu, ktorá sa na políciu zrejme iba hrá a v skutočnosti za volantom sedí strážmajster Piťko bez vodičského preukazu. Pokiaľ ide o premávku v mestách, opäť niet dôvodu na radostné jasanie. Okoloidúce vozidlá sú totiž dopredu naskriptované, takže pri každom spustení koľvek pretekárskej dráhy ich stretnete na rovnakom mieste.

Na základe spomíných faktov vám je jasné, že náročnosť je dosť premenlivá a závisí od toho, ako rýchlo si zvyknete nie príliš príjemné ovládanie.

Záverečný verdikt: 5 / 10

Nový sa rozhodne príliš nevydaril. Komu ho odporučiť? Hádam len priaznivcom arkádových pretekov, realistické spracovanie pretekov a fyzikálne vlastnosti áut vôbec netrápia. Ostatných varujem – šetrite radšej peniažky Colin McRae Rally 3 a tejto priemernej látanine a vyhýbajte ko čert krížu.