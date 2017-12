Na Mars možno poletí titánový bumerang

Lietadlo preskúma vhodné miesto pristátia pre ľudskú posádku, ale naspäť sa už nevráti.

1. júl 2015 o 12:29 Dominik Holič

BRATISLAVA. Mars je v súčasnosti najväčším kandidátom na medziplanetárnu kolonizáciu. Prvá ľudská posádka by sa na červenej planéte mohla objaviť do pár desiatok rokov.

Zatiaľ ju však skúmajú rôzne sondy a rovery. Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) plánuje na povrch Marsu vyslať ďalší začiatkom dvadsiatych rokov. Jeho súčasťou by mohlo byť aj lietadlo, ktoré počas preletu preskúma vhodné miesta pre pristátie ľudskej posádky.

Prandtl-m by sa stalo prvým strojom, ktorý lietal na Marse. Síce sa podobá na titánový bumerang, ale naspäť na Zem sa už nevráti.

Prototyp lietadla má rozpätie krídiel 61 centimetrov a váži menej ako päťsto gramov. Vďaka menšej gravitácií bude podľa tlačového vyhlásenia NASA na Marse vážiť rovnako aj v prípade, že na Zemi bude jeho konštrukcia zo sklenených alebo uhlíkových vlákien vážiť 1,2 kilogramu.

Prandtl-m by bolo súčasťou katapultovanej záťaže z kapsule, ktorá by na Mars viezla najnovšiu sondu. Následne by desať minút letelo atmosférou s dosahom približne 32 kilometrov, pričom posledných šesťsto metrov pred pristátím by plachtilo.

Už tento rok sa bude lietadlo skúšať vo výške 30 kilometrov nad zemou, neskôr aj vo výške 137 kilometrov, aby sa potvrdila jeho vhodnosť na misiu v atmosfére Marsu.