Google zbieral inteligenciu z filmových dialógov

Softvér s umelou inteligenciou diskutuje o zmysle života.

30. jún 2015 o 14:06 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Je to experiment, ktorý raz môže zastúpiť ľudí na infolinkách či podpore. Nový softvérový automat z dielní Google je schopný diskutovať o zmysle života.

Neriadi sa však naprogramovanými frázami a algoritmami, ktoré by smerovali jeho počiny. Všetko, čo softvér pri rozhovore s ľuďmi vie pochádza z filmov, ktorých prepisy analyzoval a budoval z nich svoju bázu vedomostí.

Vývojári nakŕmili softvérového robota textami, z ktorých sám prostredníctvom analýzy vybudoval neurónovú sieť informácií. Tú teraz používa pri hľadaní odpovedí na otázky, alebo ich samotnú tvorbu. Doposiaľ sa takáto technológia používala pri službách, ktoré zabezpečujú preklad textov z jedného jazyka do druhého.

Vývojári si však podľa magazínu Wired myslia, že rovnaký prístup by v budúcnosti mohol fungovať všade tam, kde treba objasniť technické či vedecké informácie, ktoré sa opierajú viac o fakty ako o emócie. Príkladom je linka technickej podpory či informačná služba, na ktorej by mohli automaty prevziať prácu ľudí, ktorí sa dnes riadia manuálmi a príručkami.

Automat by spracoval doterajšie nahrávky rozhovorov a z nich zostavil neurónovú sieť informácií, ktoré by z naučených vzťahov využíval pri zodpovedaní prichádzajúcich otázok.

Google, Facebook i Microsoft sa zaoberajú technológiami tohto typu, pretože chcú zúročiť ohromný potenciál dát, ktorý sa u nich v priebehu rokov nazbieral. Firmy majú dostatočné hardvérové zázemie, aby mohli začať so spracúvaním hromadných dát.

Hoci Google na vstupe experimentuje s rozhovormi a dialógmi, technológia sa dokáže oprieť aj do faktov a encyklopedických dát. Doposiaľ sa však nepodarilo vyvinúť taký systém, ktorý by dokázal diskutovať so zručnosťou živého človeka.