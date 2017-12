Samsung má pre mobily batérie s dvojnásobnou výdržou

Nový typ elektródy môže dať zariadeniam viac energie pre prácu v teréne.

29. jún 2015 o 14:37 Milan Gigel

SYDNEY, BRATISLAVA. Samsung je na stope novej technológii, ktorá by mohla znásobiť množstvo energie, ktorú je možné uchovať v akumulátore smartfónu. To umožní nástup výkonnejších čipov, senzorov a dokonalejších displejov. Popri tom sa predĺži aj výdrž zariadení na jedno nabitie.

Firemní vývojári zostávajú verní Li-Ion technológii v podobe, v akej ju používajú výrobcovia akumulátorov dnes. Zmenou prechádza iba jedna z elektród, ktorú tvorí kremíkový podklad potiahnutý viacerými vrstvami grafénu.

To umožňuje podľa magazínu Engadget znásobiť kapacitu akumulátorov pri zachovaní ich veľkosti 1,5-1,8 násobne. Pre predstavu, dnešný smartfón s výdržou 12 hodín telefonovania by s vynoveným akumulátorom mohol fungovať až 21 hodín.

Hoci sa novinka nedostane do pripravovaného Samsung Galaxy S7 či niektorého z očakávaných noviniek firmy, nie je vylúčené, že sa ju podarí dotiahnuť do podoby, ktorá bude pripravená pre nasadenie v spotrebiteľských zariadeniach.

Vývojári z rôznych kútov sveta pilne pracujú na zlepšení vlastností Li-Ion akumulátorov, žiadne z výrazných zlepšení sa však doposiaľ do praxe nedostalo. Hoci sú notebooky, mobily, či akumulátorové dielenské a záhradkárske náradie silným stimulom pre posunutie vývoja vpred, vedcom sa zatiaľ príliš nedarí dosiahnuť vysnívané ciele.

Projekty často končia v laboratórnych podmienkach a do praxe sa nedostanú. Neraz je to spôsobené tým, že akademici sú odtrhnutí od priemyselnej reality a prichádzajú s postupmi, ktoré nie sú jednoducho zakomponovateľné do súčasných výrobných technológií.