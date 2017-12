Prelomový štart sa nepodaril, Falcon 9 explodoval

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

WASHINGTON, BRATISLAVA. Súkromná vesmírna raketa Falcon 9 spolu s 2,5 tonami zásob pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu dnes krátko po štarte explodovala.

Štart o 16:21 nášho času bol zdanlivo úspešný, avšak po približne dvoch minútach letu raketa explodovala vo výške 45 kilometrov.

"Raketu postihla anomália počas vzostupu. Situáciu vyšetrujeme," uviedla spoločnosť SpaceX prostredníctvom účtu sociálnej sieti Twitter.

Majiteľ spoločnosti Elon Musk oznámil, že k poruche došlo práve krátko pred odpojením prvého stupňa rakety, ktorý sa mal potom vrátiť na Zem.

