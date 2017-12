Nie zabijak, ale užitočný pomocník. Aj taká je budúcnosť dronov.

To, aký široký rozsah využitia budú mať v budúcnosti bezpilotné lietadlá, si dnes nevieme ani predstaviť.

26. jún 2015 o 19:24 Alena Štifilová

Nevolajte ho dron, nezaslúži si to. Je to užitočný pomocník a nie zabijak.

Drony nemajú dobrú povesť. Nezáleží na tom, či ich spájame s vojnou a zabíjaním, alebo so sledovaním a narúšaním súkromia.

Sú to bezpochyby úspešné bojové monštrá, ktoré pod každým krídlom ukrývajú raketu a celkom neosobne zasahujú svoje ciele. Občas po ich útokoch umierajú civilisti, nie vždy sa podarí dobre zacieliť, ale to je vojna. Ovládané sú operátormi zo vzdialenosti stoviek kilometrov, vraždenie tak pripomína počítačovú hru.

V rukách bulvárnych novinárov sú účinnou zbraňou. Dostanú sa s nimi nad vašu záhradu, odfotia pozemok, nazrú cez okno do spálne a vy sa nemáte kam skryť pred dotieravou lietajúcou kamerou.

„Preto označenie dron v našej brandži radšej nepoužívame,“ hovorí fotograf a filmár Gabriel Lipták. „Evokuje to niečo zlé, niečo, čo zabíja ľudí v Iraku. Hovoríme tomu multikoptéra alebo multirotor.“

Pomenovanie bezpilotné lietadlo tiež nepovažuje za správne, stroj nelieta sám, riadi ho človek, len s tým rozdielom, že v ňom nesedí. Oficiálne ide o diaľkovo riadený model, medzinárodne známy pod skratkou UAV (unmanned aerial vehicle).

Bojovať budú menej

Prvé, rádiom riadené lietadlo, zostrojil v roku 1916 anglický inžinier Archibald Montgomery Low a jeho vynález, ako to v prípadne technických noviniek býva, okamžite zaujal armádu. Ako vojenskú zbraň sa ho už počas prvej svetovej vojny snažili využívať Briti, Američania aj Nemci.

Väčší rozmach zažili bezpilotné bombardéry počas druhej svetovej vojny, vo vojne vo Vietname, ako špionážny prostriedok sa nasadzovali v Perzskom zálive či počas konfliktu na Balkáne. V boji proti teroristom sa považujú za veľmi účinnú útočnú zbraň a sledovací prostriedok.

„Pritom drony majú obrovský potenciál,“ hovorí Petr Lněnička, spoluzakladateľ spoločnosti Vertical Images, ktorá ponúka prevádzku bezpilotných lietadiel.

„Bojovanie a zabíjanie, to je to, čo budú drony v budúcnosti robiť najmenej. Je to neuveriteľne užitočný nástroj, dá sa využívať pri mnohých ľudských činnostiach, ten rozsah si dnes nevieme ani predstaviť.“

Česká spoločnosť Vertical Images patrí medzi európsku špičku, jej piloti majú nalietané tisícky hodín a sú vynikajúcimi kameramanmi. Filmovanie a fotografovanie je totiž sféra, kde sa koptery momentálne najviac využívajú.

Objednala si ich aj režisérka Alice Nellis pre Sedem zhavranelých bratov. Rozprávka je popretkávaná fascinujúcimi leteckými zábermi na divokú prírodu Bielovodskej doliny vo Vysokých Tatrách neďaleko poľských hraníc a český hrad Zvíkov.