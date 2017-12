Pastierom dobytka pribudne do výbavy tablet

Technológie dohliadnu na kvalitu pastvy i zdravotný stav hospodárskych zvierat.

25. jún 2015 o 11:25 Milan Gigel

CAMBRIDGE, BRATISLAVA. Zvyčajne vychádzajú do poľa vystrojení do nečasu. V gumákoch, s nepremokavou pláštenkou, palicou pre pohodlnejšiu chôdzu a chlebníkom plným poživne. Čoskoro však pastierom dobytka pribudne do výbavy aj tablet.

Na sérii nových technológií pracuje nadnárodná skupina vývojárov z Írka, Británie, Francúzska a Švajčiarska. Senzory upevnené na obojok využívajú na to, aby v cloude analyzovali v reálnom čase dáta nazbierané v teréne. S cieľom zvýšiť úžitkovosť dobytka, lepšie využitie pasienkov a ustráženie zdravotného stavu zvierat.

Každý obojok podľa magazínu TechWeekEurope obsahuje popri senzoroch aj komunikačný modul prepojení k dátovej sieti mobilného operátora. Zaznamenáva polohu, pohyb zvierat, ich aktivitu ba i to, ako hlboko sa k pastve zohýbajú či s akou intenzitou sa kŕmia. Údaje následne spracovávajú servery, aby spárovali vyhodnotené informácie s agrotechnickými záznamami.

Systém dokáže už pri drobných náznakoch upozorniť na zmenu aktivít zvierat, vyhodnocuje časti pastviny ktoré prinášajú väčšiu mliečnu úžitkovosť, či dozerá na to, aby sa dobytok držal na určenej ploche, hoci má dozor pastiera a psov.

Virtuálny oplotok funguje podobne, ako obojky, ktoré majú psíčatá naučiť, do ktorých častí dvora sa im patrí zachádzať a do ktorých nie. Ak prekročí vymedzenú plochu, spätná väzba obojku zaistí, aby zacúval späť. Či už ide o akustický signál alebo elektrický podnet.

Farmári čoraz intenzívnejšie pri svojej práci využívajú technológie tohto druhu s cieľom, znížiť náklady na dosiahnutie čoraz vyššieho objemu výstupov. Mnohé sa v praxi osvedčili a vzniká ohromný trh pre ich zdokonaľovanie. Bez ohľadu na to, či ide o automatické dojacie systémy, alebo sledovanie zdravotného stavu zvierat.