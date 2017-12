Na Havaji znovu protestovali proti výstavbe obrieho teleskopu

Protestujúci sú proti výstavbe teleskopu na sopke, pretože ide o posvätné miesto havajských domorodcov.

LOS ANGELES. Vyše 700 pokojných demonštrantov sa v stredu zhromaždilo na vrchole 4205 metrov vysokej spiacej havajskej sopky Mauna Kea a zablokovali naň prístup pracovníkom, ktorí chceli pokračovať vo výstavbe obrieho, 30-metrového teleskopu - má byť najväčším na svete.

Polícia desiatich demonštrantov zatkla, informovala tlačová agentúra DPA odvolávajúc sa na havajské médiá.

Časť demonštrantov na vrchole sopky prespala a ďalší si na nej postavili náboženské svätyne, jednu z nich umiestnili uprostred jedinej cesty vedúcej na horu, oznámila televízia KITV.

"Neustúpime," citovala vodcu demonštrantov Kahookahiho Kanuhu.

Práce na plánovanom teleskope už boli niekoľkokrát prerušené, naposledy v apríli, keď protestné akcie viedli k zatknutiu desiatok ľudí.

Havajský guvernér David Ige zdôraznil, že rešpektuje oponentov projektu a ich právo na pokojný protest, pripomenul však, že spoločnosť TMT má všetky potrebné povolenia na výstavbu teleskopu.

Spoločnosť zdôraznila, že po dokončení bude "najmodernejším a najsilnejším optickým teleskopom na Zemi".

Teleskop bude stáť na najvyššej hore amerického štátu Havaj, kde sa už nachádza niekoľko ďalších astronomických observatórií.

