Základné informácie o GPRS

Teoretická rýchlosť prenosu dát v sieti GPRS je 115,2 kbit/s, no v praxi je momentálne nedosiahnuteľná. Rýchlosť dátového prenosu GPRS je ovplyvnená viacerými faktormi. Ovplyvňuje ju trieda mobilného telefónu (t.j. koľko timeslotov-hlasových kanálov je MT

3. dec 2002 o 0:00 Marián Pavel - SME online

GPRS (General Packet Radio Service) je technológia vysokorýchlostných dátových prenosov v sieti GSM.

schopný v danom okamihu združiť na dátové prenosy). V súčasnosti výrobcovia ponúkajú telefóny s možnosťou využitia 4 kanálov z 8 v oboch smeroch, čo odpovedá rýchlosti do 56 kbit/s), spôsob kódovania prenosu (t.j. zabezpečenie prenosu proti chybám, ktoré vznikajú na rádiovom rozhraní siete) ako aj momentálne vyťaženie siete (nie je možné garantovať jednotnú prenosovú rýchlosť).

Momentálne reálna dosahovaná rýchlosť prenosu dát u oboch operátorov predstavuje približne 43,2 kbit/s. Je to dostačujúca rýchlosť na prezeranie internetových stránok a posielanie a prijímanie bežných e-mailov.

Mobilné telefóny podporujúce GPRS sa rozdeľujú do niekoľkých tried podľa počtu hlasových kanálov – timeslotov, ktoré dokážu združiť na prenos dát. Staršie typy sú označené ako 3+1, teda sú schopné združiť 3 timesloty pre sťahovanie dát (download) a jeden pre odosielanie dát (upload). Moderné telefóny podporujú 4+1 timesloty. Ďalej sú telefóny rozdelené do troch tried A, B a C. Mobily triedy A umožňujú súčasne uskutočniť dátový a hlasový prenos. Mobily triedy B umožňujú súčasne uskutočniť dátový alebo hlasový prenos. Mobily triedy C umožňujú uskutočniť iba dátový prenos, slúžia ako GPRS modemy (ide o rôzne doplňujúce karty pre notebooky, PDA a pod.).

V prípade, že užívateľ prenáša dáta a na jeho mobilný telefón prichádza hlasový hovor, prenos dát sa dočasne preruší. Užívateľ preberie hovor a po jeho ukončení sa prerušený dátový prenos automaticky obnoví.

Počas spojenia GPRS nie je možnosť meniť rýchlosť prenosu dát.

GPRS nie je zatiaľ možné používať pri roamingu v zahraničí.

GPRS siete EuroTelu a Orange zatiaľ nie sú prepojené, preto nemožno zdieľať vybrané služby ako napríklad posielanie multimediálnych správ MMS.