WWF: Do Stredozemného mora sa ročne dostáva 1,5 milióna ton ropných produktov

Paríž 20. januára (TASR) Škody, ktoré zapríčinilo potopenie tankera Prestige pri španielskom atlantickom pobreží sú síce rozsiahle, ale nemožno ich ...

20. jan 2003 o 12:38 © TASR 2003

Paríž 20. januára (TASR) Škody, ktoré zapríčinilo potopenie tankera Prestige pri španielskom atlantickom pobreží sú síce rozsiahle, ale nemožno ich porovnať s tým, čo pravidelne vypúšťajú do mora lode. Podľa správy ekologickej organizácie Svetový fond na ochranu prírody (WWF), úmyselné vypúšťanie ropných produktov do Stredozemného mora predstavuje ročne také množstvo znečistenia, aké by spôsobilo 20 tankerov Prestige, alebo 75 tankerov Erika, informuje denník Le Figaro.

Znečistenie Stredozemného mora sa rovná 1,5 milióna ton odpadu, čo je podstatne viac ako 20.000 ton ropných produktov z tankera Erika, ktorý sa potopil v roku 1999 pri francúzskom atlantickom pobreží, alebo 77.000 ton ťažkého oleja, ktorý prepravoval tanker Prestige.

Poškodzovanie životného prostredia v Stredomorskom prostredí sa uskutočňuje dvoma spôsobmi: prvý je po ropných tankeroch. Spočíva v tom, že keď z tankera vyberú jeho náklad ropné produkty do nádrží sa naberie voda, zabezpečujúca stabilitu pavidla. Keď sa má tanker znova naplniť, voda s ostatkami ropných produktov sa musí odstrániť. Normálne by to posádka tankera mala urobiť v prístavných priestoroch na to vyhradených. Avšak zväčša tak urobí z takzvaných ekonomických dôvodov na šírom mori. Podľa WWF sa tak do Stredozemného mora ročne dostane 500.000 ton ropných produktov.

Ako ďalej píše Le Figaro, druhý spôsob, ktorým sa do mora dostávajú znečisťujúce látky, spočíva vo vypúšťaní oleja do mora. Olej z lodných motorov sa musí vymeniť: normálne by sa mal zachytiť, ale posádky výmenu uskutočnia na mori, do ktorého sa tak podľa WWF ročne dostane asi milión ton oleja. Stíhať možno len tie plavidlá, ktoré prichytia pri čine. Le Figaro v tejto súvislosti uvádza, že za dva roky na atlantickom pobreží došlo len k dvom prípadom vyšetrovania plavidiel, hoci podľa informácií námornej prefektúry sa vyskytlo 300 prípadov vypustenia ropných produktov alebo oleja do mora.

Námorná prefektúra sa pri zisťovaní a identifikácii plavidiel, znečisťujúcich more, spolieha na spoluprácu so Štátnym strediskom vesmírneho výskumu. Spolupráca sa orientuje aj na vypracovanie nových technických postupov na odhaľovanie lodí, vypúšťajúcich do mora ropné produkty. Ako dodáva Le Figaro, spolupráca, pri ktorej sa majú využiť aj satelitné zábery a konkrétne stopy za plavidlom, by mohla priniesť čoskoro výsledky.