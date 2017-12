Päť najzaujímavejších nových hier, ktoré odhalili na E3

Okrem záplavy pokračovaní ukázali veľké vývojárske štúdiá aj úplne nové hry. Je medzi nimi príbeh vlnenej

24. jún 2015 o 12:10 Michal Múcska

Záber z pripravovanej hry Horizon: Zero Dawn(Zdroj: Ilustračné foto - playstation.com)

Každoročná herná konferencia E3 priniesla okrem množstva pokračovaní úspešných herných sérií aj nové projekty, o ktorých doteraz fanúšikovia nepočuli.

Pozrite si päť najzaujímavejších titulov, ktoré mali na E3 2015 svoju premiéru.

1. Horizon: Zero Dawn

Nová hra pod vydavateľstvom Sony Computer Entertainment patrí do žánru post-apokalyptických, ale nestretneme sa v nej so zombíkmi ani svetom poznačeným nukleárnou vojnou. Tento zaujímavý koncept predstavili vývojári zo štúdia Guerrilla Games (séria Killzone).

Ľudstvo približne v roku 3000 žije v strachu pred robotickými dinosaurami – výtvormi človeka, ktoré prevzali nadvládu nad svetom.

Hráč prevezme úlohu lovkyne Aloy, ktoré budú zväčša súvisieť s ničením týchto prístrojov a využívaním materiálov, ktoré lovením získa. Vývojári z Guerrilly majú pred sebou prvý pokus o akčné RPG. Či sa im podarí, uvidíme v priebehu budúceho roku na PlayStation 4.

Žáner: RPG

Vývojár: Guerrilla Games

Platformy: PlayStation 4,

Dátum vydania: 2016

2. For Honor

Vikingovia, rytieri a samurajovia. Z týchto troch frakcií si budete môcť vybrať v úvode nadchádzajúcej akčnej hry zameranej na súboje hráča proti hráčovi z dielne štúdia Ubisoft Montreal (zodpovedného napríklad za Far Cry, Watch Dogs, Assassins Creed).

For Honor sa zameria najmä na hru viacerých hráčov, kde sa proti sebe môžu postaviť dva tímy po štyroch spolubojovníkoch.

Mali by sme sa dočkať nového bojového systému s názvom „Art of Battle“, teda Umenie boja. Hráč si bude môcť vybrať, z ktorého smeru a akou silou chce zaútočiť na svojho protivníka.

Na výber budú iba zbrane s čepeľou, teda rôzne obdoby mečov a sekier. Aj preto vývojári nazvali For Honor „strieľačkou s mečmi“. Seknúť si do kamaráta budete môcť na PC, Xbox One a na PlayStation 4 niekedy na budúci rok.

Žáner: Akčná multiplayer

Vývojár: Ubisoft Montreal

Platformy: PC, Xbox One, PlayStation 4,

Vydanie: 2016

3. ION

Tvorca známej hororovej strieľačky DayZ Dean Hall odišiel z českého štúdia Bohemia Interactive, aby založil svoju vlastnú firmu Rocket Werkz.

Prvým projektom nemá byť podľa jeho slov hra, ale „vesmír, ktorý sa nebude točiť okolo úloh, ale zákonov fyziky, biológie a chémie“. Počas prezentácie Microsoftu povedal, že chce vytvoriť simulačné MMO zobrazujúce rozšírenie ľudstva do vesmíru.

Pravdepodobne pôjde o online hru pre veľký počet hráčov v zdieľanom svete, ktorá sa bude vyhýbať zaužívaným princípom žánru typu „splň úlohu, dostaneš odmenu a posunieš sa ďalej v príbehu“.

Keďže projekt predstavili na prezentácii Microsoftu, je nepravdepodobné, že by sa IONu dočkali aj hráči PlayStation. Hra vyjde iba na Xbox One a PC, termín zatiaľ tvorcovia neoznámili.

Žáner: Sci-Fi Masívny Multiplayer Online

Vývojár: Rocket Werkz

Platformy: PC, Xbox One

Dátum vydania: neoznámený

4. Unravel

Švédske nezávislé štúdio Coldwood Interactive (Freakout, OnGolf) zatiaľ zožalo viac kritiky ako pozitívnych ohlasov, ale ich najnovší projekt Unravel vyzerá sľubne.

Citlivo postavená upútavka so skvelou hudbou navnadila na túto „plošinovku“ veľa hráčov.

Prepracovaná vizuálna stránka, nespočetne veľa možností a dojímavý príbeh – toto všetko sme videli v takmer dvojminútovej ukážke.

Vlnená postavička počas celej hry za sebou ťahá špagátik a s jeho pomocou postupuje naprieč jednotlivými úrovňami. Vydavateľom Unravelu bude EA a zahráte si ho na PC, Xbox One aj PlayStation 4. Dátum vydania zatiaľ neoznámili.

Žáner: Platformová puzzle

Vývojár: Coldwood Interactive

Platformy: PC, Xbox One, PlayStation 4,

Dátum vydania: neoznámený

5. ReCore

Azda najzaujímavejší zo všetkých nových projektov je ReCore z dielne japonského štúdia Compcept a amerických Armature Studio.

Hlavným dôvodom, prečo ReCore upútal pozornosť je meno Keijiho Inafuneho vo vývojárskom tíme. Inafune je žijúca legenda herného priemyslu. V minulosti sa podieľala na hrách ako Lost Planet, Dead Rising či Resident Evil a pôsobil ako jeden z lídrov v štúdiách Capcomu.

Okrem Inafuneho sa na vývoji ReCore podieľajú aj tvorcovia série hier Metroid Prime. Tento „all-stars“ tím vývojárov stavia nový svet plný robotov, veľa možností prechádzania pasáží hry a opäť ženskú hlavnú hrdinku. Hra vyjde exkluzívne pre Xbox One v druhom kvartáli budúceho roku.

Žáner: Akčná adventúra

Vývojár: Comcept, Armature Studio

Platformy: Xbox One

Dátum vydania: druhý kvartál roku 2016

6. Bonus: The Last Guardian

Upútavka na dávno zabudnutý projekt (The Last Guardian) odštartoval prezentáciu Sony vo veľkom štýle. Hra nie je úplnou novinkou z E3, no počuli sme o nej prvýkrát od roku 2009.

Všeobecne sa na Last Guardiana zabudlo a predpokladalo sa, že sa zasekol niekde v procese vývoja. Upútavka ukazuje, že projekt stále žije a snáď sa je – okrem veľkého pso-potkana pripomínajúceho Falka z Nekonečného príbehu – na čo tešiť.

Hru má na starosti známy herný dizajnér Fumito Ueda, ktorý v The Last Guardian spája prvky zo svojich predchádzajúcich projektov: Ico a Shadow of Colossus. Svetlo sveta má hra uzrieť už na budúci rok exkluzívne na platforme PS4.