Google pridal funkciu, ktorú používatelia dlho žiadali

Doposiaľ experimentálna funkcia sa stáva nástrojom pre každý deň.

24. jún 2015 o 11:35 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Možno sa to stalo už aj vám. Vo chvíli, keď ste odoslali e-mail svojmu šéfovi, obchodným partnerom alebo známym, urobili by ste všetko pre to, aby ste ho stiahli späť. Pod rúškom upokojených emócií, či opravy chyby, ktorá bije do očí.

Takúto funkciu podľa magazínu CityLab po dvoch rokoch skúšobnej prevádzky v Google Labs pridáva internetový gigant do svojej poštovej služby Gmail.

Tá umožní vo vopred nastavenom časovom rozpätí odoslanú správu zrušiť skôr, ako sa dostane do poštovej schránky adresáta.

Čakacia pauza

Novinka pridáva čakaciu pauzu medzi kliknutím tlačidla a skutočným odoslaním e-mailu. V časovom rozpätí od 5 do 30 sekúnd upozorňuje na možnosť zrušenia odoslania vo vrchnej časti otvoreného okna v prehliadači.

Je to, ako keď odošlete e-mail s prílohami, ktoré sa nestihli nahrať na server. Gmail ich nahráva na pozadí a vy sa o tom dočítate v záhlaví.

Google bude funkciu rozvíjať

Hoci 30-sekundový časový limit nemusí byť dostatočný pre každú situáciu, nie je vylúčené, že podľa odozvy používateľov Google budú s funkciou vývojári naďalej pracovať.

Stiahnuť e-mail z očí adresáta je možné až do chvíle, kým nebola správa filtrami preposlaná na iný účet, alebo kým používateľ správu zo servera nestiahol svojim mobilom, internetovým prehliadačom či poštovým klientom.

Novinku si môžete aktivovať v nastaveniach, na karte všeobecné pod položkou zrušiť odosielanie.