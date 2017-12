Sony Ericsson T65

12. dec 2002 o 10:04

Ericsson T65 je telefón s podporou WAP a s moderným dizajnom, ktorý ponúka mladým ľuďom rýchle a jednoduché pripojenie do mobilného internetu. Telefón je vybavený funkciami, ktoré umožňujú komunikovať s priateľmi a pristupovať k informáciám efektívnejším spôsobom.

Prístup cez jediné tlačidlo znamená okamžité a jednoduché spojenie s online WAP-ovými službami a obsahom. Obľúbené položky ako napríklad preferovanú WAP-ovú stránku je možné bez problémov vyvolať na 6-riadkovom displeji telefónu. T65 je výnimočný vďaka mnohým spôsobom personalizovania pomocou obrázkov, zvukov a vždy aktuálneho webovského obsahu.

T65 obsahuje prehliadač WAP 1.2.1 spoločne s úplne funkčnou technológiou GPRS, a podporuje rýchlosť pripojenia do 43,2 kb/s. To umožňuje rýchlejšie prenášať dáta a súbory. GPRS zároveň umožňuje permanentný prístup do mobilného internetu.

EMS - T65 podporuje funkciu rozšírených správ EMS, ktorá umožňuje smskovať výraznejším a kreatívnejším spôsobom. Správy SMS obohacuje o obrázky, animácie, zvukové značky, zvonenia a formátovaný text (napríklad tučné písmo). Môžete pridať melódiu k blahoželaniu k narodeninám, žmurknutie k textovej správe, alebo si vymieňať najnovšie hudobné melódie s priateľmi.

Mobilný chat - T65 podporuje funkciu mobilného chatu, ktorý pretvára textové správy do podoby skutočnej obojstrannej komunikácie. Umožňuje okamžité posielanie správ medzi dvoma mobilnými telefónmi, ktoré podporujú mobilný chat. Mobilný chat má podobnú výhodu ako internetový chat, kde staršie správy ostávajú na displeji. Chatové spojenie sa otvorí automaticky po prijatí textovej správy.

T65 zároveň umožňuje jednoduchým spôsobom prijímať, písať a odosielať elektronickú poštu, aj keď nie ste za svojim stolom.

Ponuka príslušenstva Ericsson bola navrhnutá tak, aby sa zážitok z mobilného telefonovania stal vďaka T65 ešte lepším. Napríklad, keď T65 použijete spoločne s Ericsson Communicam, stane sa telefón digitálnou kamerou, ktorá umožňuje snímať a odosielať obrázky vo forme e-mailových príloh alebo cez obrázkový album na webe.

T65 je malý a ľahký. Dodáva sa v troch farbách: kozmická modrá, polárna modrá a hviezdna žltá. Ďalej obsahuje vstavanú anténu a batériu. Šesťriadkový displej je veľký a ideálny na prehliadanie mobilného internetu, čítanie správ a prezeranie elektronickej pošty.

T65 obsahuje aj množstvo ďalších funkcií. Telefón je možné personalizovať nastavením obrázkového pozadia na displeji.

Ďalšie funkcie:HCSCD