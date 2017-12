Nokia 5510

12. dec 2002 o 0:00

Veľkosť

Hmotnosť: 155 g

Rozmery: 134 x 58 x 28 mm, 165 cm3



Rozhranie

Úplná klávesnica QWERTY

Klávesa NavikeyTM



Displej

Osvetlený, plne grafický displej s vysokým kontrastom

Až päť riadkov pre text, číslice a grafiku

Grafické animácie



Jazyky

23 voliteľných jazykových prevedení

Podpora najrozšírenejších európskych a ázijských jazykov

Jazyky inštalované v telefóne závisia na príslušnej krajine predaja (jazyková skupina).



Pamäťové funkcie

Telefónny zoznam: až 100 mien v telefóne, až 250 mien na SIM karte

Pripomienky: až 10 záznamov

Hudba: 64 MB interní paměti až pro dvě hodiny hudby v kvalitě CD



Posielanie správ

Posielanie textových správ: posielanie a príjem správ o dĺžke až 459 znakov (prepojené správy)

Obrázkové správy: sedem preddefinovaných obrázkov v telefóne, ktoré sa dajú nahradiť, a jedno prázdne miesto

Rozšírené posielanie správ SMS: chat, spojovanie správ, šablóny, smajlíci



Hry

Snake II

Pairs II

Space Impact

Bantumi

Bumper



Vyzváňacie tóny

35 preddefinovaných a sedem voliteľných tónov (vyzváňacie tóny, ktoré sa dajú stiahnuť)

Správa hovorov

Zrýchlená voľba až deviatich mien (klávesa 1 je vždy hlasová schránka)

Hlasová voľba až ôsmych čísel

Opakovaná voľba posledného čísla v zozname volaných čísel (pretáčaním sa dá vyvolať zoznam volaných čísel)

Automatická opakovaná voľba (najviac 10 pokusov)

Automatické prijatie hovoru

Tiesňové volánie na číslo 112 bez SIM karty a so zamknutou klávesnicou telefónu

Čakanie na hovor, pridržanie hovoru, presmerovanie hovoru, merač dĺžky hovoru

Automatická a ručná voľba siete

Uzavrená skupina užívateľov

Pevná voľba - umožňuje volať len predom definované čísla



Funkcie telefónu

Digitálny hudobný prehrávač: prehráva zabezpečené súbory AAC a MP3

Digitálny hudobný rekordér: nahráva z prijímača VKV alebo káblom z externého audiozariadenia, napr. CD prehrávača

Stereofónny rozhlasový prijímač VKV

Sťahovanie a správa digitálnych hudobných súborov pomocou programu Nokia Audio Manager 2.0, ktorý je súčásťou predajného balenia

WAP prostredníctvom CSD

Rozšírené funkcie pre prenos správ: chat s niekoľkými účastníkmi, posielanie krátkych textových správ SMS niekoľkým príjemcom, spájanie správ.

Nová koncepcia: úplná klávesnica optimalizovaná pre rychlé písanie textu pri posielaní správ, hraní hier, používaní WAP a iných aplikácií

Šetriče displeja a animované šetriče displeja

Hodiny a budík

Kalkulačka

Prevodník mien v pohotovostnom režime

Stopky

Odpočítavacie hodiny

Duálna prevádzka

Duálne siete EGSM 900, GSM 1800 a GSM 900/1800 v Európe, Afrike a pacifickej časti Ázie s automatickým prepínaním pásiem.



RECENZIA

Nokia 5510 spôsobila svojím uvedením na slovenský trh menší rozruch – Nokia totiž ponúka telefón s MP3-prehrávačom a 64MB internej pamäte zatiaľ za bezkonkurenčnú cenu. Rovnako si telefón môžete zakúpiť za veľmi zaujímavú cenu v dotovanej akcii jedného z operátorov.

Nokia 5510 vychádza z modelu 3310, no vývojári telefón otočili a ovláda sa po šírke. Dominuje mu plnohodnotná klávesnica rozdelená displejom na dve časti. Takéto riešenie tu ešte nebolo a okrem toho, že telefón dobre vyzerá, výrazne uľahčuje písanie SMS správ. I keď musíme priznať, že spočiatku si bolo dosť ťažké na novú klávesnicu zvyknúť.

Displej telefónu je identický s modelom 3310, rovnaké je aj menu, ktoré je však doplnené o nové funkcie. Ako sme už spomínali, Nokia 5510 ponúka MP3-prehrávač s kapacitou 64MB pamäte. Do telefónu tak môžete nahrať takmer dve hodiny hudby v počúvateľnej kvalite. Skladby sa do telefónu dajú nahrať cez USB pripojenie k počítaču a softvér Nokia Audio Manager 2.1. Inštalácia telefónu a softvéru je pod Windows 98 a Windows 2000 bezproblémová, no ak máte v počítači Windows XP, čaká vás zložitá konfigurácia systému. Návod nájdete na stránkach Nokia.com. Softvér je zbytočne zložit. Ponúka síce ucelený balík funkcií na vytváranie MP3, ich správu a kopírovanie do telefónu, no ani zďaleka nemôže konkurovať najrozšírenejším a najobľúbenejším programom na správu MP3. Preto je škoda, že Nokia neponúkla oddelenie iba program na kopírovanie MP3 do telefónu, ktorý by bol oveľa praktickejší. Prenos cez USB je pomerne rýchly, no pripravte sa, že celých 64 MB budete kopírovať približne 20 minút. MP3-prehrávač v telefóne ponúka iba základné funkcie, ktoré však na bežný posluch úplne postačujú – zobrazenie názvu interpreta a piesne a „listovanie“ v pesničkách. Príjemným prekvapením je jednoduchý ekvalizér s predvolenými profilmi na posluch hudby.

Okrem MP3-prehrávača v telefóne nájdete aj rozhlasový FM prijímač s programovateľnou pamäťou. Rádio však funguje primerane podmienkam, v ktorých sa nachádza telefón a v tienených oblastiach dosť chrčí. Funkcia nahrávania umožňuje zaznamenať hudbu z rozhlasu na pamäťovú kartu telefónu a následne ju počúvať „offline“. Zároveň možno hudbu nahrať aj z externého zdroja prostredníctvom pribaleného kábla.

Ďalšie funkcie telefónu sú už dôverne známe z rozšíreného modelu 3310 – pamäť na 10 poznámok, 100 telefónnych čísiel, možnosť posielať spojené SMS s dĺžkou až 459 znakov, obrázkové správy, SMS chat, smajlíci v SMS, 5 hier a WAP.

Ako prílušenstvo k telefónu Nokia štandardne pridáva headset s možnosťou prijatia hovoru, USB kábel na prepojenie s počítačom, jack to jack kábel na nahrávanie zvuku z externého zdroja a inštalačné CD s ovládačmi, multimediálnou prezentáciou a niekoľkými audio skladbami. Zapojenie káblov a slúchadiel však nie je vyriešené najšťastnejšie, vývojári nedomysleli, čo urobiť s krytom otvorov, ak sú konektory zasunuté.

Samotné používanie MP3-prehrávača hodnotíme na výbornú, okrem popísaných nedostatkov s telefónom nie sú žiadne problémy. Vážne výhrady však máme k displeju, ktorý je na daný typ telefónu malý a neštýlový a k podsvieteniu klávesnice a displeja. To Nokia absolútne zanedbala – šetrila na žiarovkách a v tmavom prostredí má užívateľ nielen problém vidieť na podsvietenie klávesnice, ale nadôvažok na neho žmurká nepravidelne podsvietený displej. Celkovo netreba od Nokie 5510 príliš veľa očakávať – je to telefón strednej triedy s možnosťami, ktoré doteraz ponúkali iba modely nad 15 000 korún. Preto treba rátať s tým, že kvôli cene si zabudovaný MP3 prehrávač vyžiadal daň v podobe popísaných nedostatkov. V každom prípade je však Nokia 5510 predovšetkým v dotovanej akcii príjemným osviežením na trhu mobilných telefónov a ponúka výborný pomer funkcií k cene.

Prednosti: 64 MB priestoru na MP3, VKV rádio, bohaté príslušenstvo

Nedostatky: veľmi zle podsvietená klávesnica a displej, nepraktické programové vybavenie,váha