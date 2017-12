Šťastie si človek musí vytvoriť sám, tvrdia vedci

Londýn 20. januára (TASR) - Ľudia sa šťastnými nerodia, ale svoje šťastie si musia vytvoriť a zveľaďovať počas celého života, tvrdí britský psychológ Richard Wiseman. Vedec zasvätil výskumu fenoménu šťastia desať rokov, aby sa pokúsil pochopiť, v čom spočíva psychológia tohto vrtkavého javu.

Doktor Wiseman, ktorý vedie výskumný tím na Hertfordshirskej univerzite, skúmal život 400 najšťastnejších a najnešťastnejších ľudí. Jeho metodikou práce boli psychometrické dotazníky, laboratórne pokusy a podrobné rozhovory.

Popri tom všetkom prišiel k záveru, že ľudia s najšťastnejším životom využívajú na tvorenie svojho šťastia štyri základné princípy, a to bez toho, že by si to vôbec uvedomovali.

Prvým princípom šťastlivcov je, že maximalizujú svoje príležitosti. Dokážu si veľmi zručne šance vytvoriť i všimnúť a patrične ich aj využiť. Títo ľudia pristupujú k životu uvoľnene a sú otvorení novým zážitkom.

Druhým princípom, ktorý Wiseman odhalil, je, že ľudia budiaci dojem úspešnosti, majú tendenciu rozhodovať sa na základe intuície alebo "pocitu v žalúdku." Takisto aktívne zlepšujú svoje intuitívne schopnosti, najmä pravidelnou očistou mysle cez meditáciu a relaxáciu.

Tretím princípom, ktorý dopomáha úspešným a šťastným ľuďom k dobrému pocitu zo života, je pozitívne myslenie. Ľudia tohto typu sú presvedčení, že šťastie príde, a sú si istí, že budúcnosť bude pozitívna. Tieto "očakávania samo sa plniacich proroctiev" im pomáhajú prekonať aj časy nezdaru a kladne ovplyvňujú aj ich medziľudské vzťahy.

Štvrtým princípom je, že úspešní ľudia sú schopní aj nešťastie premeniť na šťastie. Zvyčajne na to používajú rôzne psychologické techniky a dokážu sa tak vyrovnať s bolesťou a nešťastím, ktoré je prirodzenou súčasťou života každého jednotlivca.

Spontánne si napríklad predstavia, že to mohlo byť aj oveľa horšie. Nelipnú sebaľútostivo na tom, čo sa im prihodilo, ale situáciu vezmú do svojich rúk, nech je akákoľvek.

Výsledky výskumu doktora Wisemana možno nájsť v jeho knihe The Luck Factor (Faktor šťastia).