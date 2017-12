Ukázali, ako z notebookov odchytiť tajné kľúče

Lacný hardvér umožňuje kradnúť citlivé dáta v dosahu antény.

23. jún 2015 o 11:29 Milan Gigel

TEL AVIV, BRATISLAVA. K bankovej zákazníckej priehradke sadá klient a na pult kladie puzdro so svojimi dokumentami. Úradník ťuká do počítača, otvára šifrovanú správu a vybavuje požiadavky svojho zákazníka. Bez toho aby tušil, že všetky šifrovacie kľúče ktoré použil unikajú do rúk hackerov.

Takýto scenár predviedli akademici z Tel Aviv University, ktorí predviedli špehovací hardvér Pita, ktorý sa vmestí do chlebovej placky. Z notebooku na vzdialenosť 50 centimetrov ukradli šifrovacie kľúče, ktoré softvéry používali na dešifrovanie obsahu.

Chytá rádiové signály

Zariadenie odchytáva rádiové signály, ktoré pri spracovávaní dát unikajú z netieneného procesora. Charakteristické vzorky, postupnosti a fragmenty možno následne podrobiť analýze a vydolovať z nich dáta.

Hoci takéto odchytávanie podľa BBC funguje iba na krátku vzdialenosť, akademikom sa podarilo odchytiť kľúče zo všetkých najpoužívanejších softvérov. Ide o hardvér cenovo nenáročný, ktorý môže hackerom otvoriť novú cestu k dátam.

Technológie odchytávania a spracovania rádiových ruchov nie sú novinkou, doposiaľ však bolo potrebné používať nákladný hardvér a sofistikované technológie.

Rôzne techniky

Vedci už v minulosti ukázali, ako možno špehovať tlačiarne snímaním jasu ich stavových LEDiek s možnosťou rekonštrukcie tlačových dát, predviedli replikovanie obsahu CRT monitorov na desiatku metrov, dokonca dokázali využiť rádiové ruchy vracajúce sa z napájacieho zdroja do elektrickej siete. Známe sú techniky pre rádiové odchytávanie klávesnicových vstupov, či dát prechádzajúcich vodičmi.

Úrady s vysokým zabezpečením preto používajú počítačovú techniku s vysokým stupňom tienenia a nie je výnimočné, ak sú dáta spracovávané v budovách, ktoré sú proti takémuto odpočúvaniu vybavené špeciálnym plášťom.

V tomto prípade však akademici ukázali, že s lacnou výbavou možno špehovať notebooky v tesnom kontakte bez toho, aby k tomu boli potrebné nedostupné technológie. Neexistujú žiadne indície, že by sa tak dialo, nie je však vylúčené, že technológia je už v rukách hackerov.