Raketa vyniesla na obežnú dráhu novú európsku družicu Sentinel-2A

MYS CANAVERAL - Nepilotovaná raketa Vega odštartovala v noci nadnes z Francúzskej Guyany; na obežnú dráhu vynáša sofistikovanú družicu určenú na pozorovanie Zeme. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na Európsku vesmírnu agentúru (ESA).

Štvorstupňová raketa Vega má na palube európsku družicu Sentinel-2A, ktorá je najnovším prvkom pozorovacieho projektu Copernicus.

Družica bude obiehať vo výške 786 kilometrov. Je navrhnutá tak. aby dokázala vyhotovovať farebné fotografie vo veľmi vysokom rozlíšení, ako aj zábery v infračervenom spektre. Využívať sa bude v širokej škále činností v oblasti životného prostredia - vrátane predpovedania úrody a monitorovania prírodných katastrof.

Prvá družica plánovanej európskej siete odštartovala vlani v apríli. Sentinel-1A je vybavený radarmi, ktoré pozorujú morský ľad, ropné škvrny a využívanie pôdy. Vďaka modernej technológii vidí aj cez mraky.

Sentinel-2A bude pracovať v dvojici s ďalšou družicou, ktorá sa na obežnej dráhe ocitne koncom roka 2016. Tá bude schopná fotiť v širšom spektre farieb než akákoľvek iná družica monitorujúca planétu Zem.

