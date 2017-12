Nová technológia opraví rozbité displeje smartfónov

Praskliny sa vďaka novým materiálom zacelia skôr ako si ich všimnete.

22. jún 2015 o 13:46 Milan Gigel

BRISTOL, BRATISLAVA. Bola to technológia určená pre letectvo, už o niekoľko rokov však môže byť súčasťou každého displeja. Vedci pracujú na „lieku“, ktorý by zacelil praskliny rozbitých displejov. Bez návštevy servisu, priamo na mieste nehody.

Displej novej generácie nemusí byť o nič drahší ako ten dnešný. Výrobca však do neho pridá jednu vrstvu navyše, ktorá obsahuje materiál schopný meniť svoje vlastnosti. Ten v prípade vzniknutia prasklín preniká do ich priestoru a mení svoje skupenstvo – z kvapalného na pevné. S minimálnou vizuálnou stopou po zacelení.

Podľa magazínu Forbes možno tento proces prirovnať k zrážaniu krvi živých organizmov. Ak sa telo poraní, krv prenikne na povrch, zrazí sa a premení na chrastu. S cieľom vytvoriť dočasnú bariéru, kým sa poranenie nezhojí rastom nových buniek.

V prípade displejov by to znamenalo, že poškodenia displeja by sa mali zaceliť skôr ako do kapilár preniknú tekuté kryštály, ktoré riadia tok svetla z podsvietenia displeja k jeho čelnej časti. Mikročastice na báze uhlíka vstúpia do katalytickej reakcie, ktorá spôsobí zmenu ich štruktúry a skupenstva.

Rovnaká technológia však môže chrániť aj iné súčiastky, ktoré sú pravidelnou príčinou toho, že zariadenia zlyhávajú. Tak ako pri lietadlách zaceľuje mikrotrhliny v plášti jeho krídel, pri domácej technike môže plniť rovnakú úlohu.