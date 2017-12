Veľké obrazovky dajú výhľad vodičom za kamiónmi

Veľký displej prepojený s kamerou môže priniesť vyššiu bezpečnosť na cestách.

22. jún 2015 o 11:28 Milan Gigel

SOUL, BRATISLAVA. Je to investícia do bezpečnosti, ktorá by raz mohla byť štandardnou výbavou dlhých nákladiakov. Samsung podstupuje legislatívnu certifikáciu technológie, ktorá rozšíri vodičom výhľad na vozovku pred sebou.

Koncept, ktorý vychádza z myšlienky ruského dizajnérskeho štúdia Art Lebedev je pomerne jednoduchý. Kým kamera na čele vozidla sníma vozovku svojim objektívom, veľkoplošná LCD obrazovka na jeho zadnej časti poskytuje obraz, ktorý zachytila.

Problém s odrazom

Vďaka tomu môžu vodiči osobných automobilov ešte pred predbiehaním vidieť, aká je dopravná situácia mimo ich štandardného výhľadu. Samsung pri svojom prototype kamióna využil štvoricu LCD panelov pre použitie v exteriéri, z ktorých zostavil zobrazovaciu stenu.

Hoci podľa magazínu The Verge po technologickej stránke nič túto myšlienku nebrzdí, predsa len pri displejoch musela firma vyriešiť viacero obmedzení. V hre je nielen viditeľnosť zobrazenia pri denných svetelných podmienkach, ale aj zamedzenie odleskov, ktorými by mohla zobrazovacia plocha obťažovať vodičov.

Čaká na príležitosť

Samsung je presvedčený o tom, že všetko vyriešil, teraz čaká iba na obchodnú príležitosť. Ide o nemalú investíciu, vyššia bezpečnosť na cestách je však vítaným bonusom.

Viaceré firmy sa usilujú o zvýšenie bezpečnosti, väčšinou však hľadajú riešenie inde. Venujú sa výskumu medziautomobilovej komunikácie, kde by si vozidlá navzájom odovzdávali kritické informácie o výhľade, náhlom spomalení či stave vozovky. Bez toho, aby správami zaťažovali pozornosť vodiča.