V Nemecku vyvinuli farebnú 3D tlačiareň

Inšpirácia z kancelárskej tlače umožňuje vytvárať plnofarebné predmety.

22. jún 2015 o 9:55 Milan Gigel

MNÍCHOV, BRATISLAVA. Dokonalé tvary a verné farby. Takýto výstup sľubuje nová technológia 3D tlače, ktorú vyvinuli vedci v nemeckom Fraunhofer Institute s cieľom posunúť súčasné možnosti tlače vpred.

Kým na trhu sú desiatky špičkových modelov tlačiarní, ktoré s ohromnou presnosťou a detailom dokážu replikovať predmety zo sveta okolo nás, ich výzor je iba slabým tieňom reality. Chýbajú im farby, ktoré by sa ponášali na skutočnosť.

Nový pohľad

Práve to rieši nový tlačový systém, ktorý na objekty nenazerá optikou vrstvenia materiálu a jeho vytvrdzovania. Každý jednotlivý bod sa spracúva samostatne a spolu s ním putuje do tlačiarne aj informácia o jeho farebnom odtieni.

Vedci sa podľa magazínu Mashable inšpirovali svetom kancelárskych atramentových tlačiarní a práve ich hlavy s množstvom trysiek použili na nanášanie priesvitných polymérov obsahujúcich pigmentové zrnká. Tie sú po každom priechode vytvrdzované ultrafialovým žiarením.

V praxi to znamená, že každý kubický centimeter hmoty obsahuje 18 miliónov farebných mikrokvapôčok, ktoré tvoria finálny tvar i vzhľad. Farebné odtiene sa miešajú zo základných farieb rovnako, ako je tomu pri tlači dokumentov.

Nie je pre každodenný život

Aby technológia fungovala, je nateraz nevyhnutné, aby bol polymér priesvitný, takže cez jeho povrchové vrstvy preniká svetlo do vnútra tlačených objektov. To by sa však v budúcnosti s alternatívnym spôsobom vytvrdzovania mohlo zmeniť.

Hoci 3D tlač je na trhu viac ako desiatku rokov a v niektorých odvetviach výrazne pomohla napredovať, stále nenadobudla podobu, ktorá by ju dostala do každodenného života. Kým technologickí nadšenci vyrábajú v domácich podmienkach rôzne plastové súčiastky a drobnosti, na tlač predmetov každodennej potreby si budeme musieť ešte nejaký čas počkať.