Ženy nepatria do laboratórií, iba revú a zamilovávajú sa (naj na internete)

Človek s čipom v ruke, nádherná inštalácia aj nezmysel zo sveta vedy. Pravidelný prehľad toho naj na internete.

21. jún 2015 o 11:00 Ivana Drobná

Voperoval si do ruky čip

V Moskve sa objavil prípad, keď si muž implantoval NFC čip do ľavej ruky, aby mohol „bezkontaktne“ cestovať v MHD.

VaiKai

Muž hľadal perfektnú hračku pre svoju dcéru. Niečo, čo by spájalo hru, moderné technológie a príjemný dizajn s citom - tak vznikla idea Vai Kai. Čo všetko dokáže, si môžete pozrieť na videu z kampane na Kickstarteri.

Cocoon

Cocoon je videoinštalácia v guli, na ktorú je namapovaná projekcia. Ide o projekt londýnskeho Factory fifteen, z ktorého záznam a fotky si môžete pozrieť na Behance.

Ženy nepatria do laboratória

Vedkyne z celého sveta aktuálne postujú na sociálne siete svoje „sexi“ fotky z práce ako reakciu na vyhlásenie laureáta Nobelovej ceny Tima Hunta, ktorý povedal vo svojom príhovore na konferencii, že ženy by mali ostať mimo laboratórií, lebo rozrušujú mužov a citovo nezvládajú právu vo vede. Ako to dopadlo? Posúďte sami.

Pukancovač

Tento krásny kúsok je strojom na pukance. Do zásobníku nasypete zrniečka kukurice a hotové pukance sa nespália, nevyletujú po celej kuchyni a smerujú priamo do misky.

Pes, ktorý pomáha

Jediná úprimná láska, ktorú si môžete kúpiť, je pes. Pozrite si video, ktoré síce nie je ani trochu vtipné, no ukazuje to najkrajšie, čo vie pes priniesť do života ľuďom – napríklad postihnutým Aspergerovým syndrómom a pomôcť v každodennom živote.