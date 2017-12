Pouličné lampy budú nabíjať elektromobily

Automobilka pripravila riešenie na nabíjanie elektromobilov v mestách.

19. jún 2015 o 9:05 Milan Gigel

BERLÍN, BRATISLAVA. V záplave elektromobilov na cestách nemusí byť jednoduché vybudovať sieť nabíjacích staníc, ktoré by v dnešných preplnených mestách neprekážali. Automobilka BMW však prichádza s riešením, ktoré by mohlo pomôcť.

Volá sa Light&Charge a rieši dva problémy naraz. Nové úsporné pouličné LED lampy sú vybavené nabíjacím systémom pre automobily. Zaisťujú lacnejšie a úspornejšie svietenie a popri tom vytvárajú miesta, kde môžu majitelia elektromobilov načerpať energiu na ďalšie jazdy.

Firma túto novinku predviedla minulý rok v Oxforde po boku svojich elektrických a hybridných automobilov i3 a i8, teraz už má pripravený finálny produkt, ktorý chce ponúknuť samosprávam, ktoré majú záujem o podporu bezemisných automobilov.

Systém je podľa magazínu Pocket Lint navrhnutý tak, aby bol kompatibilný s vozidlami viacerých automobiliek a využíva aj online platobný systém, kde vodiči za každé nabíjanie zaplatia platobnou kartou.

Sieť takýchto lámp môže pomôcť vybudovať množstvo nabíjacích staníc, ktoré by mohli pokryť nárast počtu elektromobilov v uliciach. Je to nové a jednoduché riešenie, ktoré nezasiahne do vzhľadu miest a neobsadí cenné miesto pre nový účel.