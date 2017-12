NASA zverejnila novú mapu Mliečnej cesty, sme na nej úplne maličkí

Mapovanie Galaxie je náročné. Astronómom zakrývajú výhľad hviezdy a hmloviny.

17. jún 2015 o 11:15 Jakub Filo

WASHINGTON. BRATISLAVA. Vytvoriť mapu našej galaxie je zrejme ťažšie, ako sa zdá. Predstavte si, že by ste mali nakresliť pôdorys domu a pritom by ste mohli byť len v kuchyni. Mohli by ste vyzerať z dverí, skúmať tiene, ktoré hádže nábytok, no nakoniec by ste aj tak nedostali ucelený obraz.

S rovnakým problémom zápasia aj astronómovia pri snahe správne nakresliť Galaxiu, našu Mliečnu cestu. Zem sa totiž nachádza približne v dvoch tretinách vzdialenosti od stredu k okraju. Hmloviny a hviezdy bránia nášmu výhľadu do všetkých častí.

Vedci z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) vyvinuli novú metódu mapovania, ktorá využíva infračervený kozmický teleskop Wide-field Infrared Survey Explorer. Pomocou neho objavili viac ako štyristo hviezdnych škôlok zahalených v medzihviezdnom prachu.

„Poloha hviezd v nezreteľnom prachovom mraku komplikuje pozorovanie štruktúry celej galaxie,“ povedal vedúci výskumu Denilso Camargo z Federálnej Univerzite Rio Grande do Sul v Brazílii.

Výsledky skúmania podporujú hypotézu o štyroch ramenách našej Galaxie. Dve ramená – Perzea a Kentaura – sa zdajú dominantné a plné hviezd, rameno Strelca a takzvané Vonkajšie rameno sú síce plné plynu, no majú menej hviezdnych sústav.

Ak máte záujem pozrieť si mapu Galaxie vo veľkom rozlíšení, môžete tak spraviť na stránkach NASA.

Po kliknutí obrázok zväčšíte.