Ľudia sa môžu stať živými dronmi v službách Amazonu

Máte to po ceste? Potom môžete vziať balíček, na ktorý čaká kupujúci zákazník.

17. jún 2015 o 10:19 Milan Gigel

SEATTLE, BRATISLAVA. Je to bežná priateľská výpomoc. Chystáte sa do stavebnín po obkladačky, ale cestou sa zastavíte v kvetinárstve, aby ste pre suseda naložili vrecká so zeminou. Máte to po ceste a on sa vám za láskavosť odmení posedením pri grile v jeho záhradke.

Takýto koncept rozosielania tovaru zvažuje aj firma Amazon. Podľa agentúry Reuters pracuje na aplikácii „On My Way (Mám po ceste)“, ktorá by dobrovoľníkov mohla upozorňovať na zásielky, ktoré by pri svojich cestách mohli rozvážať koncovým zákazníkom.

Amazon by im vyplácal odmenu vo forme nákupného kreditu alebo hotovosti. S cieľom zaistiť plynulejšiu dodávku vybavených objednávok a znížiť náklady na doručovanie. Dobrovoľníci by mohli odbremeniť špedičné služby a vniesť do doručovania osobný prístup.

Ide o projekt, ktorý podobne ako využitie dronov hľadá doručovateľské alternatívy, ktoré by mohli zaistiť plynulosť prevádzky elektronického obchodu. V súčasnosti má firma v sieti predajní 7-Eleven odberné boxy, z ktorých si môžu zákazníci preberať zásielky bez toho, aby vyčkávali na špeditéra doma.

Takýto koncept nie je novinkou, podobnú službu prevádzkuje sieť Postmates pre Apple a Starbucks, o obchod tohto typu sa zaujíma aj Uber, prevádzkujúci sieť taxikárov. Veľké firmy zaoberajúce sa internetovým predajom v posledných rokoch hľadajú alternatívy k tradičným poskytovateľom služieb – bez ohľadu na to, či ide o doručovateľov alebo banky.