Objednali 900 satelitov, ktoré pokryjú zem internetom

Ambiciózny projekt má dostať internet do všetkých končín sveta.

16. jún 2015 o 14:20 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Má to byť najväčšia satelitná sieť, ktorá bude pokrývať signálom zemský povrch. S cieľom poskytnúť rýchle a lacné internetové pripojenie bez budovania nákladných pozemných infraštruktúr.

Celkovo 900 malých satelitov vyrobí podľa BBC pre tento účel európsky gigant Airbus, investorom celého projektu je spoločnosť OneWeb. Tá plánuje 600 satelitov poslať na obežnú dráhu a zvyšné tri stovky ponechá na zemi v zálohe pre nahradenie tých, ktoré doslúžia. Kým Airbus bude technologickým garantom projektu, OneWeb sa postará o to, aby bol z technológií skutočný osoh.

Každý zo satelitov bude vo finále vážiť približne 150 kilogramov a jeho cena by nemala prekročiť pol milióna dolárov. Prvých 10 kusov sa vyrobí v Európe, pre zvyšok bude v USA vyhradená špeciálna továreň.

Nebude jednoduché dostať do prevádzky také množstvo zariadení, preto prichádza do úvahy aj spolupráca s Virgin Group Richarda Bransona. Táto firma vyvíja platformu pre „kozmoturistiku“, ktorá by mohla poslúžiť aj pre tento účel.

OneWeb na čele s Gregom Wylerom nie je nováčikom. Wyler pracoval pred niekoľkými rokmi na satelitnej sieti O3B. Veľké plány s pokrytím zeme internetom zo vzduchu majú aj iné firmy. Google sa angažuje v dvoch samostatných projektoch, Facebook má tiež svoju vlastnú iniciatívu, o licenciu na test vlastnej siete požiadal minulý týždeň Elon Musk.

O tom, že satelitné pokrytie signálom je kľúčom pre obchod technologických spoločností niet pochýb. Firmy bojujú o nových klientov z ekonomicky slabých krajín, taktiež hľadajú cestičky, ako ponúknuť rýchlejšiu konektivitu a vyšší komfort dátovej mobility ako prevádzkovatelia a mobilní operátori.