Facebook dokáže roztriediť skupinové fotografie

Nová aplikácia sa postará o to, aby vám žiadna fotka zo spoločných akcií neušla.

16. jún 2015 o 11:35 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Volá sa Moments a je to nová mobilná aplikácia z dielne Facebooku. Prehrabáva sa skupinovými fotografiami vašich priateľov a ponúkne vám tie, na ktorých sa nachádzate aj vy. Je ako automatická, súkromná burza momentov, ktoré zachytil objektív fotoaparátu a mobilu.

Ak ste si práve spomenuli na nedávny večierok, kde každý fotil každého a nakoniec sa vám do rúk nedostalo nič, na čo ste sa tešili, aplikácia Moments tento problém rieši automaticky. Je ako sito, cez ktoré prepadávajú na kôpky fotografie s menovkami ľudí, ktorí sa na nich nachádzajú.

Algoritmus potom s menovkami automaticky osloví kontakty v sociálnej sieti, aby si ich mohli stiahnuť do svojich mobilov a počítačov. Vďaka tomu si všetky snímky nájdu svojich obdivovateľov bez toho, aby museli byť vystavené širokej verejnosti.

Automat môže podľa magazínu The New Vision vniesť do výletov, športových podujatí či na spoločenské akcie uvoľnenú atmosféru bez toho, aby každý musel myslieť na to, či budú momenty zachytené tak, ako si ich predstavuje.

Po tom, čo sa každý zotaví z náročného výkonu na svadbe, vo svojom mobile nájde odkazy na všetky fotografie, ktoré by ho mohli zaujímať. Bez toho, aby ich ktokoľvek musel triediť a ponúkať.

Viaceré firmy používajú technológiu rozoznávania tvárí už roky. Doposiaľ nikomu nenapadlo spojiť technológiu so sociálnou sieťou tak, aby sa stala riešením pre výzvu, ktorú mnohí zvládame iba s veľkými ťažkosťami.