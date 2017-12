Sedem dôvodov, prečo by ste sa mali tešiť na Fallout 4

Na pokračovanie úspešnej post-apokalyptickej hry Fallout od Bethesda Game Studios čakali fanúšikovia päť rokov. Prečo má upútavka toľko zhliadnutí na YouTube ako klipy Miley Cyrus? Pozrite si sedem dôvodov, prečo sa na Fallout tešíme.

15. jún 2015 o 15:27 Ondrej Podstupka, Michal Múcska, Ondrej Podstupka

1. Bethesda Game Studios

Štúdio vývojárov, ktoré priamo podlieha vydavateľovi hier Bethesda Softworks už má jeden diel ságy Fallout za sebou. V roku 2008 vydali pokračovanie s oficiálnym názvom Fallout 3, aj keď v skutočnosti mu predchádzali už štyri diely série.

Nepresné označenie však nemusí hráčov vôbec trápiť, pretože dodnes je „trojka“ považovaná za jednu z najlepších hier (ocenenia Game of E3 2007, Best RPG of E3 2007) z prostredia Fallout.

Vývojári z Bethesdy preniesli Fallout do plne trojrozmerného otvoreného sveta a odstránili ťahové súboje, na ktorých stáli prvé dve časti série. Okrem toho sú zodpovední aj za slávne hry zo série The Elder Scrolls: Morrowind, Oblivion a Skyrim. Veľmi slušný životopis a množstvo ocenení dokazuje, že zveriť Fallout 4 do rúk Bethesde nebol zlý nápad.

2. Skvelá atmosféra

Aj keď je v dnešnej dobe post-apokalyptické prostredie v hrách pomerne časté, Fallout bol jednou z prvých hier, ktoré dokázali spraviť zo zničeného sveta zaujímavé miesto.

Dodnes je séria vlajkovou loďou post-apokalyptického žánru. Špecifická atmosféra, ktorá panuje v rozľahlom svete Falloutu je obrovským plusom a tretie pokračovanie (pod taktovkou Bethesdy) ju posunulo ešte o úroveň vyššie.

Bethesda majstrovsky rozpráva svoj príbehy bez jediného slova. Stačí jej prostredie. Ostáva len dúfať, že po výbornom Skyrime si vývojári z Bethesda Game Studios nastavia latku minimálne rovnako vysoko.

3. Boston

Po Washingtone DC a Las Vegas sa pred hráčom odkryje nová oblasť Falloutu – Boston. Po oznámení lokality sa ozvali kritici, ktorí tvrdili, že Boston nemá ako ďalšie východné prímorské mesto po Washingtone čo ponúknuť.

Upútavky zobrazujú prevažne situácie a zábery priamo z hry a môžeme sa presvedčiť, že stereotypu sa nemusíme báť.

Oblasť pôsobí oveľa mestskejším dojmom, je vidieť množstvo budov a je možné, že vo Fallout 4 sa konečne budeme môcť prejsť autentickým zruinovaným megamestom.

4. Dogmeat

Vďaka upútavke a záberom z hrania môžeme povedať, že verný psí spoločník z predchádzajúcich dielov sa ku hráčovi pripojí aj v štvorke.

Využívanie Dogmeata na hľadanie predmetov alebo v súbojoch bolo obľúbenou súčasťou Fallout 3. Hráčom prirástol k srdcu. V najnovšej časti bude mať pravdepodobne ešte dôležitejšiu rolu po boku hlavnej postavy a poskytne veľa možností, ako si spríjemniť či uľahčiť pobyt v pustom Bostone.

5. Celý svet sa bude dať rozobrať

Pre predstavovaní hry na E3 ukázali vývojári systém, ktorý umožňuje využiť každý predmet v hre na vybudovanie nového vybavenia čí prístrešku.

Hráč si bude môcť od základu postaviť svoj dom, založiť novú osadu, čo rozbehnúť farmu. Medzi jednotlivými základňami budú môcť putovať karavany.

Upraviť sa bude dať aj každý kus vybavenia. Získame možnosť prispôsobiť okrem postavy aj vybavenie a celý nápad dopĺňa tému hry - z trosiek starého sveta hráč buduje niečo nové

6. Je to predsa Fallout

Prečo iné by sa na Fallout 4 tešili milióny hráčov po celom svete. Prečo by o pokračovaní písali aj médiá ako Forbes či Telegraph.

Ide predsa o ďalší diel úžasnej hry, ktorá už v roku 1997 priniesla prvky využívané dodnes. Fallout vytvoril nový, atmosférický zážitok, hlboký príbeh a prepracovaný systém tvorby postavy.

Staršia generácia nedá dopustiť na prvé dva diely, mladší hráči si pochvaľujú Fallout 3 či New Vegas. Uvidíme, či sa vývojárom štvorky podarí uspokojiť oba tábory.