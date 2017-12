Vojna monštier vo War of the Monsters

17. jan 2003 o 20:30 Milo Gracík

SCEA ohlásilo vydanie netradičnej bojovky War Of the Monsters pre PS2, samozrejme v USA. Jedná sa o bitky obrovských monštier vysokých až 30 metrov so špecifickými schopnosťami (sonický útok, energetický meč). Ak ste niekedy videli niektorý zo starých japonských filmov o Godzille, tak presne viete na čom ste v prípade tejto hry. Pre ilustráciu: gigantická gorila dáva do držky obrovskej korytnačke, plechoidný robot seká na kúsky ozrutného jaštera. K dispozícii je 10 týchto oblúd. Bitky sa odohrávajú v plne zničiteľných interaktívnych arénach. Vítaná je podpora multiplayeru pre 4 bojovníkov v aréne, hráči môžu ovládať iba dvoch z nich. Zábavu spestruje množstvo zbraní, rôzne kombá, špeciálne pohyby a ničivé prírodné útoky (prílivová vlna, zemetrasenie). Životnosť hry predlžuje množstvo herných režimov a zábavné minihry, podobne ako v poslednom Tekkene. Dočkáme sa tejto zaujímavej bojovky aj u nás?

