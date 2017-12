First-Person Shooters v roku 2003 #2

Minulý týždeň sme načali prehľad strieľačiek z vlastného pohľadu pripravovaných na rok 2003. Hier v tomto žánri je skutočne viac než dosť, preto sme sa rozhodli článok rozdeliť na dve časti. Ak vám niečo chýbalo v minulom prehľade, v tom dnešnom si to urč

19. jan 2003 o 0:00 Stano Bandzi

ite nájdete.

Celkom originálnu koncepciu 3D akcie (všetok dej v jednom pre-loadnutom levely) zažijeme v realistickej strieľačke Xenus (pozri preview).

Síce to nie je typický zástupca tohto žánru, ale nedá mi nespomenúť hru Deus Ex 2: Invisible War (Ion Storm/Eidos). Príbeh sa posunie o 20 rokov vpred, keď sa ľudská spoločnosť pomaly spamätáva z neblahého stavu, v akom sa nachádzala v období prvého dielu. Hráč sa vžije do role Alexa D. a jeho úlohou je okrem odhalenia vlastnej minulosti preniknúť do vládnucich vrstiev na Zemi a postarať sa o to, aby sa transformácia spoločnosti ubrala správnou cestou.

Ako ste si iste všimli, 3D akcií z pohľadu prvej osoby si toho roku užijeme viac, ako je zdravé. Na záver ešte treba spomenúť lahôdky: Doom III (id Sofware/Activision) a Quake IV (Raven Software/Activision), ktoré sú síce ohlásené na december, ale silne pochybujem že sa ich ešte tento rok dočkáme.