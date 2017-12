Stratený Philae ožil, vedci nadviazali kontakt

BRATISLAVA. Sonde Rosetta trvalo zhruba desať rokov doletieť ku kométe 67P Čurjumov-Gerasimenko. Vyslala na jej povrch modul Philae, ktorý fungoval asi 60 hodín, kým mu nedošla energia v batériách.

Dôvodom totiž bolo, že zariadenie na kométu nesprávne dosadlo a po dvoch skokoch skončilo v tieni a zrejme aj prevrátené na boku. Solárne panely mu tak nedodávali dostatok energie.

Európska vesmírna agentúra však v nedeľu informovala o tom, že Philae sa v sobotu okolo pol jedenástej večer opäť ozval.

"Philae sa má veľmi dobre: má operačnú teplotu - 35 stupňov Celzia a dostupných 24 Wattov. Lander je pripravený na operácie," uvideol na blogu misie Rosetta projektový manažér modulu Stephan Ulamec.

Hello Earth! Can you hear me? #WakeUpPhilae