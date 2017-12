Roboty, ktorým sa smeje celý internet. Naj na internete

Oblečenie z 3D tlačiarne, baktérie na našich rukách aj roboty, ktoré to naozaj nezvládli. Výber toho naj na internete.

14. jún 2015 o 9:45 Ivana Drobná

3D tlač oblečenia

Aké by to bolo ráno vstať, vybrať si, čo si dnes chcete obliecť a počkať, kým sa oblečenie vytvorí? Teda vytlačí. Áno, už teraz existuje tlačiareň na oblečenie. Zatiaľ vie „utkať“ tielko bez švov.

Kyslík

Tento nový systém naplnený riasami vie údajne vyprodukovať toľko kyslíka ako štyri hektáre lesa.

Mikrobióm

Koľko mikroorganizmov podľa vás žije na vašej ruke? Pozrite si s nami obrázky odtlačku detskej ruky v petriho miske, kde nechali získané kultúry naozaj „vyrásť“.

Upozorniť na rozbitú cestu

The Tweeting Puthole by mal byť malý puk, ktorý umiestnite na zle udržiavanú cestu. Prístroj bude priebežne posielať správy na Twitter a tak upozorňovať zodpovedných na to, že je načase dané miesto opraviť. Ak by sa to malo ujať na slovenských cestách, prístroj by zrejme potreboval poriadnu batériu.

Coinmap

Bitcoinová peňaženka Trezor (česko-slovenská firma) ukázala praktickú pomôcku pre ľudí, ktorí chcú používať virtuálnu menu Bitcoin. Vytvorila online mapu, ktorá ukazuje miesta, kde môžete využiť tento druh virtuálnej meny.

Hackeri v Kmenoch

Vyšiel nový diel projektu Kmeny o hackeroch. Nemal by ujsť ani vám. Poukazuje mimo iné na to, že hacker nie je len mladík v čiernej mikine s kapucou, ale aj tvorivé bytosti vytvárajúce napríklada Faradayove klietky.

video //www.youtube.com/embed/xg7xv6adtmI

Žraločí obor

Toto video je snímkou najväčšieho dosiaľ nafilmovaného žraloka.

video //www.youtube.com/embed/OjWsy2DwGRU

Potkýnajúce sa roboty

Niečo pre fanúšikov robotiky. Pozrite si zostrih padajúcich robotov počas testov DARPA. O pár rokov sa na tom budú samé roboty smiať.