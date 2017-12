Predaj mobilov vo Francúzsku vlani zachránili ich farebné displeje

17. jan 2003

Paríž 17.januára (TASR) Na francúzskom trhu s mobilnými telefónmi zaznamenali vlani spomalenie predaja. V roku 2002 predaj mobilov vo Francúzsku vzrástol len o 4,3 %, kým v roku 2000 sa zvýšil o 44 % a v roku 2001 o 25 %. Informoval o tom denník Le Figaro.

Vo Francúzsku má mobilný telefón 38,6 milióna obyvateľov, čo je len 64-% vybavenosť občanov týmito komunikačnými prostriedkami. Na porovnanie, v Rakúsku má mobilný telefón 90 % občanov, vo Fínsku, Švédsku, Taliansku a Portugalsku vyše 80 % ľudí. Celkovo v Európe má mobil takmer 75 % obyvateľov.

Francúzov, ktorí mobil ešte stále nemajú, je ťažké presvedčiť, aby si ho kúpili. Percento obyvateľov vlastniacich mobil sa výrazne mení v jednotlivých regiónoch. Tento jav možno vysvetliť aj faktom, že pokrytie v niektorých oblastiach krajiny nie je dostatočné.

Predaj mobilov v roku 2002 mohol vo Francúzsku dopadnúť ešte horšie. V poslednom štvrťroku ho zachránilo dodanie nových telefónov s farebným displejom. Predstavovali takmer 25 % predaných mobilov a do leta toho roka sa majú stať štandardom na trhu, povedal Geoffroy Roux de Bézieux, generálny riaditeľ distribučnej siete Phone House pre Európu.

Z výsledkov najnovšej štúdie Credit Suisse First Boston vyplýva, že takmer 14 % predplatiteľov služieb mobilov v Európe bude do konca roka vlastniť telefón, umožňujúci MMS službu. Ďalší analytici predpokladajú, že od roku 2004 sa prudko zvýši využívanie MMS: operátori podľa analytikov majú už v roku 2005 získať od každého majiteľa mobilu v priemere mesačne 1,4 eura za MMS, v roku 2010 by to mali byť 4 eurá mesačne.

Experti sú napriek uvedeným očakávaniam nateraz opatrení. Konzultant výskumného kabinetu Idate, špecializujúceho sa telekomunikačné služby, Vincent Poulbere povedal, že výsledky predaja mobilov vo Francúzsku vlani zachránili viac farebné displeje ako ponuka nových služieb.

V tomto roku sa ráta s veľmi miernym rastom predaja mobilov. Podľa odborníkov to má byť rádovo 5 %.

