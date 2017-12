Ako vyzerá dunajská delta v bláznivých farbách z družice

Výskum udržateľného hospodárenia s vodou prináša aj nádherné zábery.

13. jún 2015 o 0:00 Dominik Holič

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Ak by sa niekto na Slovensku nalodil na plavbu Dunajom, časom by doplával až do oblasti chránenej UNESCO-m.

Ústie druhej najväčšej európskej rieky sa v Rumunsku rozprestiera na viac ako 4200 štvorcových kilometroch a zahŕňa tridsať rôznych ekosystémov.

Množstvo častí delty je neprístupných. Európska vesmírna agentúra preto jej biologicky rozmanité mokrade skúma z vesmíru - s cieľom mapovať udržateľnosť vodného hospodárenia.

Interferogram, snímka, ktorá ukazuje rodziely medzi viacerými satelitnými snímkami, odhaľuje, napríklad, rozsah vodných plôch, zmeny v úrovni hladiny a toku vody.

Vedci vďaka nemu môžu analyzovať kvalitu vody aj vplyv ľudských zásahov na komplexný deltný ekosystém.

FOTO - ESA