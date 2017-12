Alcatel OT525

17. jan 2003 o 11:34

Mobilný telefón Alcatel OT 525 patrí do mobilných telefónov radu 500 a zastupuje skupinu elegantných, kompaktných a multimediálne zábavných telefónov s malými rozmermi, nízkou hmotnosťou a s vymeniteľnými krytmi. One Touch 525 znamená koncentrovanú technológiu, jednoduché ovládanie a atraktívny vzhľad. Vďaka jednoduchej výmene predných krytov a sťahovaniu melódií či obrázkov si môže zákazník One Touch 525 kedykoľvek prispôsobiť svojim požiadavkám a nálade.

Pamäť: 250 kontaktov

Počet zvonení: 30 + 2 programovateľné - polyfonické

Vibračné zvonenie: áno

Hry: áno

Veľkosť displeja: 6 riadkov, 4 stupne šedej farby

WAP: áno 1.2.1

GPRS: Trieda 4 3+1

Pamäť v telefóne: 10 pripomienok

Štandardná batéria: Li-Ion 600 mAh

Celková hmotnosť: 77 g

Rozmery (výška x šírka x hrúbka): 98 x 42 x 21 mm

Pohotovostný režim: do 280 hod.

Čas hovoru: do 6 hod.

Praktické funkcie: organizér, EMS, sťahovateľné zvonenia, ikony, obrázky a animácie, interaktívne hry, konvertor meny, vytáčanie hlasom, záznamník, pripomienkovač, funkcia ZOOM, zabudované hands-free, možnosť nahrávania zvukov a ich použitie akozvonenie