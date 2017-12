Africkí vedci vystúpili na obranu homosexuálov

Homosexualita je vedecky podložená, LGBTI ľudí by nemali diskriminovať.

12. jún 2015 o 6:00 Dominik Holič

JOHANNESBURG, BRATISLAVA. Vo viac ako polovici afrických krajín je homosexualita nelegálna, v štyroch hrozí partnerom rovnakého pohlavia dokonca trest smrti.

Aj v spoločnosti je neznášanlivosť k sexuálnym menšinám rozšírená. Lesby napríklad často znásilňujú skupiny mužov, aby ich naučili, že heterosexualita je prirodzenejšia. Iné sexuálne chute považujú za neprirodzené a nákazlivé vplyvy zo západného sveta.

Novým argumentom proti rastúcej vlne homofóbie a súvisiacim zákonom je očakávaná správa Juhoafrickej akadémie vied (ASSAf), ktorá skúmala vedecké pozadie homosexuálnej orientácie.

Príčinou sú misionári

Výskumný panel pozostával z trinástich prevažne afrických vedcov z rôznych disciplín. „Musel byť vedený Afričanmi. Ak by to boli Američania, africké vlády by správu považovali za západnú propagandu,“ vysvetľuje pre magazín Nature jedna z jeho členiek Glenda Grayová.