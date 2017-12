Prvá vražda má takmer päťstotisíc rokov

Ľudstvo sa nezmenilo už celé veky. Vraždilo aj pochovávalo pred státisíckami rokov.

10. jún 2015 o 16:54 Denisa Ballová

Dve rany v lebke nie sú náhodné.(Zdroj: PLOS ONE)

LONDÝN, PARÍŽ. Dva silné údery do hlavy a človek so zlomenou lebkou padá mŕtvy na zem. Telo preniesli do spoločného pohrebiska a ležalo tam celé státisíce rokov. Prvá zdokumentovaná vražda sa stala pred takmer pol miliónom rokov.

„Túto osobu zabili v akte smrteľného medziľudského násilia,“ uviedla podľa BBC Nohemi Sala, paleontologička z Inštitútu zdravia Carlosa III. v Madride. „Otvára to tému často neviditeľného aspektu spoločenského života našich predkov.“

Staroveká vražda

Paleontológovia skúmali pozostatky 28 ľudí nájdených v takzvanej jame kostí v Sierre de Atapuerca na severe Španielska a všimli si, že jedna lebka má dve zlomeniny v prednej časti.

O jej majiteľovi nie je známe takmer nič, jedna vec sa však zdá celkom istá. Lebka je podľa štúdie publikovanej v časopise Plos One dôkazom najstaršej, 430­-tisíc rokov starej vraždy.