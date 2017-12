Facebook zobrazí ľuďom príspevky od firiem v okolí

Malá škatuľka vysiela príspevky na nástenky v mobiloch. Púta pozornosť ľudí, ktorí sa ocitnú v dosahu.

10. jún 2015 o 13:40 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Volá sa Place Tips a je to technológia, ktorú Facebook už nejaký čas testuje so stovkou podnikov v New Yorku. Odteraz bude dostupná pre celú krajinu, firmy môžu o bezplatný informačný maják Facebook požiadať.

Drobné zariadenie je podľa BBC ako maják, ktorý cez bluetooth vysiela informácie. Ak sa v jeho dosahu objaví smartfón s aplikáciou na prístup k Facebooku, preberie z éteru textovú správu doplnenú o multimediálny obsah. Tá sa zobrazí na nástenke, medzi ostatnými príspevkami.

Firmy môžu vďaka tomu osloviť ľudí, ktorí sa ocitnú v dosahu ich signálu. Reštaurácie vedia upozorniť na svoje denné menu, kiná a divadlá prezradia, čo sa dnes premieta a hrá, kaviarničky môžu vítať hostí prichádzajúcich na večerný koncert v uvoľnenej atmosfére.

Všetko funguje zatiaľ iba so smartfónmi od Apple, Facebook však pracuje na tom, aby bola technológia dostupná aj na Androide. Kedy chce zariadenia vysielajúce dáta dostať do firiem a podnikov za hranicami USA firma zatiaľ neprezradila.

Podobnú technológiu už nejaký čas testuje aj firma Apple, analytici však upozorňujú na to, že firmy musia byť veľmi opatrné pri tvorbe obsahu.

Pozornosť zákazníkov získajú iba vtedy, ak ich správy nebudú pôsobiť obťažujúco. Zábava, inšpirácie a tipy sú vždy atraktívnejšie ako reklama.

Používatelia môžu príjem takýchto správ na svojich zariadeniach vypnúť, Facebook zatiaľ prísne stráži obsah, aby zodpovedal jeho predstavám o rozvoji služby.