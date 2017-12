Beštie traste sa, prichádza Lovec v Hunter: The Reckoning Wayward

17. jan 2003 o 20:15 Milo Gracík

Interplay a Vivendi Universal Games oznámili vývoj sequelu akčného Xbox hitu Hunter: The Reckoning pre PlayStation 2. Akčnú 3D strieľačku, kde hráči predstavujú lovcov ochraňujúcich nevinných ľudí pred hrôzami neľudských stvorení nazvanú Hunter: The Reckoning Wayward, vyvíja High Voltage Software a pokračuje v príbehovej línie svojho predchodcu. Opäť sa ocitnete v prostredí gotického sveta World Of Darkness plného desuplných monštier (upíri, vlkodlaci, zombie). Hra využíva licencie úspešnej série papierových RPG s hororovou tématikou od firmy White Wolf. Wayward vyjde na PS2 v treťom štvrťroku a poteší nás originálnym príbehom, novými možnosťami hrania, zbraňami a aj hrôzostrašnými monštrami.

Zdroj: worthplaying.com