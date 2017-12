Nigtmare Creatures 3 prechádza pod ochranné krídla UbiSoftu

16. jan 2003 o 17:57 Milo Gracík

UbiSoft Entertainment ohlásili získanie všetkých vývojárskych a vydavateľský práv na pripravovanú hru Nightmare Creatures 3: Angel Of Darkness (žeby inšpiráciou pripravovaným Tomb Raiderom: Angel of Darkness?), vrátane ochrannej známky. Vývoj tohto titulu sa z rúk Kalisto Entertainment (tvorcovia Nightmare Creatures 1 a 2) presunul do štúdií UbiSoft. Nightmare Creatures 3 bude 3D akčná adventúra s hororovými prvkami v štýle Tomb Raider. Príbeh je situovaný do Prahy konca 19. storočia, kde sa mladá hrdinka snaží s pomocou verného spoločníka (havrana) vyriešiť mysteriózne záhady mesta pražského. Vydanie je plánované na rok 2004 pre všetky NextGen konzole (GameCube, Xbox, PS2).

Zdroj: worthplaying.com, gamespot.com