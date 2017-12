Hackeri napadli webovú stránku americkej armády

WASHINGTON. Americká armáda v pondelok uviedla, že dočasne zneprístupnila svoju webovú stránku po tom, ako ju napadli hackeri zo skupiny nazývajúcej sa Sýrska elektronická armáda a umiestnili na ňu svoje odkazy.

"Keď sme na to prišli, armáda prijala adekvátne preventívne opatrenia, aby zabezpečila, že dočasným zneprístupnením webovej stránky nedôjde k narušeniu vojenských údajov," citovala agentúra Reuters šéfa vojenského komunikačného úradu, brigádneho generála Malcolma Frosta.

K zodpovednosti za hackerský útok sa prihlásila skupina nazývajúca sa Sýrska elektronická armáda. Na vojenskej webovej stránke USA nechala niekoľko odkazov.

Jeden z nich uvádza: "Vaši velitelia priznávajú, že vedú výcvik ľudí, s ktorými vás vyslali bojovať na smrť".

One of #SEA messages left on the US Army website. #SEA #USArmy pic.twitter.com/jIA7HN9jXt