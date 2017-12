Apple ukázal hudobnú službu a tri nové operačné systémy

Pozrite si najzaujímavejšie novinky, ktoré Apple predstavili na každoročnej konferencií pre developerov.

8. jún 2015 o 20:24 Dominik Holič

1. El Capitan

Nový operačný systém pre počítače a laptopy je zameraný na užívateľský zážitok a výkon. OS X El Capitan prichádza s vylepšeným vyhľadávaním, základnými aplikáciami, či organizáciou otvorených okien.

Vyhľadávacia funkcia Spotlight ukáže napríklad počasie či športové výsledky a umožňuje vyhľadávať vlastnými slovami, napríklad "prezentácie, na ktorých som pracoval minulý jún". Na obrazovke sa dá pracovať na dvoch rozličných programoch či oknách súčasne, s emailami sa tiež bude dať pracovať iba gestami.

Otváranie aplikácií či náhľadov súborov bude podstatne rýchlejšie. Štandardnú programovú vrstvu OpenGL nahradí nová a rýchlejšia platforma Metal for Mac, ktorá už funguje na mobilných zariadeniach iOS. El Capitan je už dostupná pre developerov, zadarmo pre všetkých bude na jeseň tohto roku.

2. iOS 9

Aj smartfóny a tablety sa dočkajú vylepšeného systému. iOS 9 sa sústredí na inteligenciu, používateľský zážitok, vylepšenie populárnych aplikácií a lepšie fungovanie na iPadoch.

Hlasový asistent Siri dokáže spracovať povel "pripomeň mi to, keď prídem domov" a získal tiež množstvo proaktívnych prvkov - kto chodí ráno behať, uvidí po pripojení slúchadiel playlist na behanie.

Ak volá neznáme číslo, iOS 9 prehľadá maily a ponúkne najlepšiu možnosť, kto by to mohol byť. Ak dá používateľ do vyhľadávania nejaké jedlo, môže sa prekliknúť priamo na weby so súvisiacimi receptami.

Všetky funkcie sú anonymné, teda nie sú spojené s Apple ID užívateľa a všetko funguje cez zariadenia, nie cez cloud.

Nové prvky získali aplikácie Notes (formátovacia lišta, vytváranie zoznamov, kreslenie) a Maps, ktorá sa zamerala na hromadnú dopravu a vyhľadávanie neďalekých lokalít podľa typu. Úplne novou aplikáciou je News, kde si používateľ vyberie média, ktoré rád číta a témy, ktoré ho zaujímajú a získa personalizovanú databázu článkov. News sa spustí najskôr v Spojených štátoch amerických, vo Veľkej Británií a Austrálii.

Apple tablety sa budú dať lepšie ovládať pomocou rýchlych funkcií Quicktype a Multitasking, kedy sa súčasne dá pracovať s dvoma rôznymi aplikáciami. Nový operačný systém optimalizuje aj baterky, ktoré vydržia o hodinu dlhšie a v núdzovom nízko energetickom režime tri hodiny dlhšie. Dostupnosť bude rovnaká ako pri El Capitan.

3. watchOS 2

Operačný systém pre múdre hodinky Apple Watch predstavuje vylepšenie množstva funkcií aj možnosti lepšie si prispôsobiť displej vlastným potrebám. Funkcia Time Travel ukazuje plánované aktivity či počasie neskôr v danom dni či týždni. Hodinky po novom umožnia aj telefonáty cey funkciu Face Time a širšie využitie mikrofónu a reproduktoru, dá sa s nimi aj zamknúť auto či nastaviť klimatizáciu.

4. Apple Music

Hudobná služba prezentovaná ako komplexný ekosystém hudobníkov a fanúšikov. Streamovať sa bude dať celá databáza iTunes a 24 hodín denne bude vysielať celosvetové rádio Beats 1, kde vysiela napríklad aj Zane Lowe. Odporúčanie skladieb aj vytváranie playlistov nerobí iba algoritmus, ale aj tím umelcov a hudobných odborníkov.

Funkcia Connect umožňuje hudobníkom zdielať s fanúšikmi útržky nových textov, fotografie, videá či ukážky nových piesní.

Služba bude stáť 9,99 dolárov a prvé tri mesiace bude zdarma. Rodinná verzia pre šiestich ľudí bude stáť 14,99. Apple Music bude dostupné pre iOS v sto krajinách už od konca júna a na jeseň aj pre Windows a Android zariadenia.

5. Apple Pay

Platiaca služba, ktorá má nahradiť peňaženku sa rozširuje na nových predajcov a aj do Veľkej Británie, kde sa bude cez Apple Pay dať platiť napríklad mestská doprava.

6. Pre developerov

Developeri získali nové nástroje. Platforma Homekit už umožňuje ovládať svetlá a teplotu domácnosti, teraz pribudne možnosť ovládať rôzne senzory, zámky či okná.

Programovací jazyk Swift sa dočká druhého pokračovania. Apple ho považuje za budúcnosť kódovania na ďalších dvadsať rokov a preto ho do konca roka sprístupní ako open source pre všetkých.