Superman: Shadow Of Apokolips – apokalyptický tieň nad Metropolisom

Rýchlejší než guľka, mocnejší než lokomotíva, to je Železný Muž v červeno-modrom kostýme á la Erol Flynn lietajúci medzi mrakodrapmi Metropolisu. Vzor všetkých amerických patriotov, odvážny, čestný, pravdovravný skautík z planéty Krypton nadaný skutočne n

16. jan 2003 o 16:43 Milo Gracík

evídanou silou. Vyrovnať by sa mu mohol jedine Superman. Ups, veď on to aj Superman je!. Áno, reč je skutočne o legende amerického komixu a jeho novej hre na PlayStation 2.

A do čoho tentoraz Superman zabŕdol? Darkseid, najstrašnejšia bytosť zla v galaxii poskytla svoju pomocnú ruku Lexovi Luthorovi, šľahnutému megalomanovi na jeho životnú úlohu - zlikvidovať Supermana a popritom ovládnuť svet. K tomuto účelu Lex využíva hi-tech zbraňovú technológiu Apokolips na stavbu obrovskej armády neporaziteľných robotov s deštrukčnou silou Hviezdy Smrti. Aby si uľahčil náročnú úlohu ovládnutia sveta, Lex oslobodil z väzenia kyborga menom Metallo, ktorý je ako jeden z nemnohých schopný poraziť Supermana. V tomto brilantnom pláne arcizločinca Lexa Luthora sa však vyskytla malá chybička – Metallo sa rozhodol vykašlať na Supermana a vrhol sa na Metropolis sám s jasným cieľom – zničiť ho! V tomto boji Supermanovi nezostáva nič iné, iba spojiť sily so svojou Nemesis – Lexom Luthorom. Ako to všetko dopadne a či zvíťazia sily spravodlivosti sa dozviete v hre Superman: Shadow Of Apokolips.

V tomto prípade sa autori nechali inšpirovať pôvodným animovaným seriálom (Superman: The Animated Series), ktorého nezameniteľnú charakteristickú kresbu môžeme vidieť aj vo vizuálnom spracovaní hry. Cel-shade grafika je nádherná – krásne ostrá a farebná. Vidieť takto rozpohybovaný obľúbený animovaný seriál je pre fanúšika skutočný pôžitok. Príbeh je rozprávaný prostredníctvom dychberúcich videosekvencií s úctyhodnou dĺžkou viac než 40 minút.

Systém hry je založený na nelineárnom plnení misií nabitých akciou, plížením a hádankami. Čaká na vás 15 rozsiahlych, plne interaktívnych úrovní s použiteľnými predmetmi a objektmi. Samozrejme, ako Superman budete mať k dispozícii všetky jeho nadľudské schopnosti – super silu, rýchlosť a odolnosť; lietanie, laserový zrak. Život vám budú znepríjemňovať hordy štatistov s prepracovanou tímovou U.I., nájdu sa však aj schopnosťami rovnocenný protivníci ako Livewire, Parasite a samotný Metallo. Dabingu sa zúčastnili herci, ktorí prepožičali svoje hlasy postavám v pôvodnej animovanej sérii. Viac než plnohodnotný atmosférický zážitok hrdinského boja za spravodlivosť dotvára dobrodružno-epický orchestrálny soundtrack.