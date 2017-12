Siemens predstavil nový Developer Program a vyhlásil súťaž

Siemens Information and Communication Mobile (Siemens mobile) ohlásil nový projekt „Developer Program“, ktorý je súčasťou už existujúceho programu „Siemens mobile Partner program“.

16. jan 2003 o 0:00

Vývojoví experti na softvér pre mobilné telefóny a dodávatelia obsahu tak majú možnosť stať sa partnermi Siemens mobile. Siemens ponúka na podporu vývoja inovačných a ziskových služieb a aplikácií pre telefónne prístroje Siemens kľúčové technické informácie, vývojové pomôcky a podporu v obchodnej činnosti. Spolu s uvedením nového Developer Programu prebieha medzinárodná súťaž Java Masters pre študentov.

Široká škála informácií je pre všetkých záujemcov prístupná na vývojovom portáli na adrese http://www.siemens-mobile.com/developer. Po registrácii sa všetci vývojoví experti stávajú členmi komunity Siemens mobile a sú im poskytnuté dodatočné informácie a balíky služieb, ako aj možnosť vymeniť si prostredníctvom fóra informácie a skúsenosti s ostatnými vývojármi. Nový Developer Program spoločnosti Siemens ponúka vývojárom mobilných telefónov rôzne služby a prostriedky ako napríklad rozvoj obchodu, pomôcky pre vývoj, záruku kvality, marketingovú a technickú podporu ako aj zaškolenie o produktoch a technológiách.

Široká škála nových služieb a aplikácií môže byť s pomocou tejto siete poznatkov ešte rýchlejšie uvádzaná na trh. Konečný Java užívateľ si ich môže stiahnuť zo stránky

www.my-siemens.de/city alebo z rôznych portálov operátorov.

Developer Program sa skladá zo 4 úrovní:

Komunitnej, Progresívnej, Strategickej, Investičnej – z ktorých každá obsahuje špecifické informačné a podporné balíky.

„Komunitná“ poskytuje všeobecné novinky a programy na stiahnutie pre telefóny, prístup k diskusným fóram a vývojovým konferenciám, prvé vývojové balíky spoločnosti Siemens a možnosť uchádzať sa o priame partnerstvo so Siemens mobile.

„Progresívna“ ponúka prístup k distribučným kanálom firmy Siemens a atraktívne obchodné modely. Tento model naviac poskytuje vývojovým expertom telefónov dodatočnú technickú podporu k diskusným fóram, vývojovým konferenciám a skupinovým novinkám.

„Strategická“ otvára prístup k celosvetovým distribučným kanálom, potenciálnym investíciám, extranetu firmy Siemens a komplexnej technickej podpore. Strategickí partneri sú navyše zainteresovaní v rôznych brandingových a marketingových aktivitách.

„Investičná“ zahŕňa investície a umožňuje partnerom aktívnu propagáciu v mobilných komunitách. Tento model obsahuje tiež spoločné marketingové aktivity ako sú napríklad eventy, podpora predaja a marketingové koncepty. Tieto služby sú poskytované prostredníctvom spoločného rozvoja obchodu, prístupu ku mobilnému obchodu a taktiež prístupu ku distribučným kanálom v mobilnom sektore.

Súťaž Java Masters Competition

Prídavkom k novému Developer Programu je celosvetová súťaž Java Masters Competition, ktorá poskytuje študentom príležitosť stať sa priekopníkmi nových Java aplikácií pre mobilné telefóny Siemens. Súťaž organizuje Siemens mobile spolu so Siemens mobile Acceleration a spoločnosťou Sun – zakladateľom technológie Java. Cieľom je vývoj špičkových Java aplikácií (J2ME) pre modely mobilných telefónov S55, C55 a M(T)50. Profesionálne vývojové nástroje poskytnú Siemens a Sun. Hlavnou cenou je plne hradená návšteva podujatia Java One 2003 v San Franciscu ako aj najnovší model aparátu Siemens Smartphone. Druhou cenou je Sun Blade 150 a Smartphone a treťou cenou je Smartphone. Tí šikovní študenti, ktorí okrem aplikácie predložia aj presvedčivý podnikateľský plán, sa môžu uchádzať o cenu Business Award, ktorou je profesionálny biznis tréning vedený riaditeľom pre investície spoločnosti Siemens mobile Acceleration.

Súťaž Java Masters Competition je určená všetkým registrovaným študentom na celom svete, nezávisle od toho, čo študujú. Súťaž podporuje tímovú prácu, takže sú prijateľné aj skupinové riešenia. Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže, sa musia zaregistrovať na internetovej stránke www.javamasters.org.

Súťažiaci majú za úlohu vyvinúť aplikačný program a zaslať ho spolu s konceptom a prípadne aj s business plánom v písomnej forme. Porota bude pozostávať z technických a marketingových odborníkov spoločností Siemens mobile a Sun, ktorí budú hodnotiť aplikácie a vyberú desať najlepších súťažných príspevkov na základe rôznych kritérií. Nebude dôležitá napríklad len kvalita aplikácie, ale aj jej prístupnosť pre užívateľa a predajnosť. A nezávisle od toho, či bude aplikácia novou hrou Jump & Run, sprievodcom po reštauráciách alebo e-mailovým klientom, musí spĺňať všetky hodnotiace kritériá.

Siemens mobile Acceleration je zodpovedný za analýzu a vyhlásenie najlepšieho business plánu. (Od leta 2001 poskytuje Siemens mobile Acceleration GmbH technickú a konzultačnú podporu začínajúcim spoločnostiam s novými obchodnými nápadmi v oblasti mobilných komunikácií). Koneční užívatelia budú o najlepšom príspevku do súťaže hlasovať v druhom kole on-line.

Podrobné informácie sú dostupné na internetovej stránke www.javamasters.org. Posledný termín podania prihlášok je 15. marec 2003